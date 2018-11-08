Доллар и евро стабильны на наличном рынке

Фото: обмен валют (РБК-Украина)

Доллар незначительно подешевел на наличном рынке

В обменных пунктах Украины сегодня, 8 ноября 2018 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на 1 копейку до 28,07 гривен за доллар, в покупке курс доллара снизился на 2 копейки до 27,85 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 32,22 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,00 — 28,00 (27,00 — 28,06 — 7 ноября), продажи 27,98 — 28,90 (27,98 — 29,00 — 7 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,85 (27,87 — 7 ноября), продажи — 28,07 (28,08 — 7 ноября) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,20 — 32,00 (30,30 — 32,10 — 7 ноября), продажи 32,05 — 33,13 (31,95 — 33,24 — 7 ноября) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,77 (31,76 — 7 ноября), продажи — 32,22 (32,21 — 7 ноября) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,60 — 4,18 (2,60 — 4,21 — 7 ноября), продажи — 4,19 — 5,00 (4,19 — 5,00 — 7 ноября) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,90 (3,90 — 7 ноября), продажи 4,28 (4,30 — 7 ноября) грн за 10 рублей.

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