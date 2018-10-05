Доллар и евро сделали украинцам очень приятно

В пятницу, 5 октября, валютный рынок преподнес украинцам весьма приятный сюрприз: европейская и американская валюта резко начали сдавать позиции.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Так, Национальный банк Украины установил следующий курс валют:

1 доллар США – 28,17 гривен

1 евро – 32,4 гривны

10 российских рублей – 4,25 гривен

Получается, что курс доллар снизился на 15 копеек после двухдневного стремительного роста. Теперь же американская валюта вернулась к показателям прошлой недели. Вопреки тому, что Нацбанк уверен в стабилизации валютного рынка, эксперты не уверены в радужности прогнозов: украинцам пророчат рост доллара до 30.

Евровалюта подешевела разом на 30 копеек и теперь находится ниже психологической отметки в 33 гривны. Таких показателей в Украине не наблюдалось на протяжении последнего месяца: нечто похожее фиксировали в конце лета.

Стоимость 10 российских рублей снизилась на семь копеек.

Ранее сообщалось, что в Украине курс доллара в октябре будет находиться в достаточно широком диапазоне, а гривна не сможет избежать девальвации. Такой прогноз сделал руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

«Скорее всего и этот год не будет исключением. Действительно, очень многое будет зависеть от новостей от МВФ. Но я бы не сказал, что здесь вопрос задержка или не задержка. Самое главное – будут ли перспективы получения следующего транша, или будут новости, которые могут перечеркнуть такую возможность», — рассказывает аналитик.

По оценкам Паращия, курс доллара в Украине в октябре будет колебаться между 28 и 29 грн/долл.

Напомним, что в Украине может появиться национальная электронная валюта, созданная по технологии Blockchain.

Как сообщал портал Знай.ua, Национальный банк Украины ввел в обращение обновленную банкноту номиналом 20 гривен. Этот образец 2018 года получил новый дизайн, а также усовершенствованную систему защиты.

Также портал Знай.ua писал, что Национальный банк предупреждает об изменениях в порядке межбанковских гривневых переводов в Украине.

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