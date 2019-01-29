Доллар и евро разбежались: Нацбанк объявил новый курс валют — politeka.net

Курс валют в Украине на 29 января 2019 года: Нацбанк Украины укрепил гривну на 4 копейки по отношению к доллару.

На вторник 29 января Национальный банк Украины установил официальные курсы основных иностранных валют на таком уровне:

100 долларов США – 2779.0097 гривны

100 евро – 3173.0733 гривны

10 российских рублей – 4.2151 гривны.

Как свидетельствуют данные на сайте Нацбанка, курс доллара в Украине на 29 января опустился на 4 копейки до уровня 29,79 грн. Курс евро НБУ на 29 января вырос на 17 копеек, до 31,73 грн. Российский рубль немного подешевел по отношению к гривне.

Напомним, в предыдущий банковский день, 28 января, действовал такой курс валют в Украине:

100 долларов США – 2781.7285 гривны

100 евро – 3156.1492 гривны

10 российских рублей – 4.2200 гривны.

Курс валют в Украине на 29 января

На украинском межбанковском валютном рынке в понедельник 28 января котировки валют разошлись в разных направлениях. Американская валюта в покупке сохранила свои позиции, а в продаже потеряла две копейки. Евро вырос к концу дня на межбанке в покупке на 6 копеек, в продаже — на 3 копейки.

В понедельник Нацбанк установил справочный курс доллара на уровне 27,78 грн, на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем (в пятницу 25 января он составил 27,82 грн).

До окончания торгов на межбанке курс доллара понизился до уровня 27,78/27,81 грн. Курс евро к концу сессии поднялся до 31,74/31,77 грн. Рубль подешевел до 0,4198/0,4204.

Официальные курсы других иностранных валют на 29 января 2019 года НБУ установил на следующем уровне:

Злотый Польша – 7,40 грн

Фунт стерлингов Великобритания – 36,52 грн

Швейцарский франк – 28,00 грн

Юань Китай – 4,12 грн

Японская йена – 0,254 грн

Турецкая лира – 5,24 грн.

Во вторник 29 января будут действовать такие официальные курсы драгоценных металлов (за 10 тройских унций):

Золото – 361549.16 грн

Серебро – 4272.73 грн

Платина – 225655.59 грн

Палладий – 369886.19 грн.

Как сообщалось, 7 февраля вступит в силу новый Закон Украины «О валюте и валютных операциях», который кардинально изменит систему обмена валют в Украине и значительно ее упростит.

Напомним, крупная купюра прекращает свое существование: есть время обменять на другую.

Как сообщала Politeka, ПриватБанк выступил с заявлением о Приват24: «все изменится в феврале».

Также Politeka писала о том, что цены на недвижимость взлетели почти вдвое: где самые дешевые новостройки.

Источник