Доллар и евро разбежались: Нацбанк объявил новый курс валют — politeka.net

Курс валют в Украине на 29 января 2019 года: Нацбанк Украины укрепил гривну на 4 копейки по отношению к доллару.
На вторник 29 января Национальный банк Украины установил официальные курсы основных иностранных валют на таком уровне:
100 долларов США – 2779.0097 гривны
100 евро – 3173.0733 гривны
10 российских рублей – 4.2151 гривны.
Как свидетельствуют данные на сайте Нацбанка, курс доллара в Украине на 29 января опустился на 4 копейки до уровня 29,79 грн. Курс евро НБУ на 29 января вырос на 17 копеек, до 31,73 грн. Российский рубль немного подешевел по отношению к гривне.
Напомним, в предыдущий банковский день, 28 января, действовал такой курс валют в Украине:
100 долларов США – 2781.7285 гривны
100 евро – 3156.1492 гривны
10 российских рублей – 4.2200 гривны.
Курс валют в Украине на 29 января
На украинском межбанковском валютном рынке в понедельник 28 января котировки валют разошлись в разных направлениях. Американская валюта в покупке сохранила свои позиции, а в продаже потеряла две копейки. Евро вырос к концу дня на межбанке в покупке на 6 копеек, в продаже — на 3 копейки.
В понедельник Нацбанк установил справочный курс доллара на уровне 27,78 грн, на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем (в пятницу 25 января он составил 27,82 грн).
До окончания торгов на межбанке курс доллара понизился до уровня 27,78/27,81 грн. Курс евро к концу сессии поднялся до 31,74/31,77 грн. Рубль подешевел до 0,4198/0,4204.
Официальные курсы других иностранных валют на 29 января 2019 года НБУ установил на следующем уровне:
Злотый Польша – 7,40 грн
Фунт стерлингов Великобритания – 36,52 грн
Швейцарский франк – 28,00 грн
Юань Китай – 4,12 грн
Японская йена – 0,254 грн
Турецкая лира – 5,24 грн.
Во вторник 29 января будут действовать такие официальные курсы драгоценных металлов (за 10 тройских унций):
Золото – 361549.16 грн
Серебро – 4272.73 грн
Платина – 225655.59 грн
Палладий – 369886.19 грн.
Как сообщалось, 7 февраля вступит в силу новый Закон Украины «О валюте и валютных операциях», который кардинально изменит систему обмена валют в Украине и значительно ее упростит.
Напомним, крупная купюра прекращает свое существование: есть время обменять на другую.
Как сообщала Politeka, ПриватБанк выступил с заявлением о Приват24: «все изменится в феврале».
Также Politeka писала о том, что цены на недвижимость взлетели почти вдвое: где самые дешевые новостройки.