Доллар и евро растут на наличном рынке — РБК-Украина

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Курсы евро и доллара незначительно выросли

В обменных пунктах Украины сегодня, 17 декабря 2018 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 7 копеек до 28,05 гривен за доллар, в покупке вырос на 6 копеек до 27,82 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 31,87 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,55 — 28,00 (27,30 — 27,95 — 14 декабря), продажи 27,96 — 28,20 (27,87 — 28,50 — 14 декабря) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,82 (27,76 — 14 декабря), продажи — 28,05 (27,98 — 14 декабря) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 31,00 — 31,75 (31,08 — 31,72 — 14 декабря), продажи 31,70 — 32,70 (31,65 — 32,50 — 14 декабря) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,37 (31,38 — 14 декабря), продажи — 31,87 (31,85 — 14 декабря) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,60 — 4,15 (2,60 — 4,16 — 14 декабря), продажи — 4,12 — 5,00 (4,15 — 5,00 — 14 декабря) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,76 (3,78 — 14 декабря), продажи 4,24 (4,24 — 14 декабря) грн за 10 рублей.

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