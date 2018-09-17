Доллар и евро подскочили: курс в обменниках и прогноз на неделю

Курс доллара в Украине на 17 сентября составил 28,15 гривен, а евро подорожало до 32,9 гривен. Прогноз курса доллара до конца недели и цены в обменниках Киева – читайте в материале Фактов ICTV.
Национальный банк Украины установил официальные курсы основных иностранных валют на таком уровне:
- 100 долларов США – 2815.2072 грн
- 100 евро – 3290.6957 грн
Так, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 3 копейки, а курс евро поднялся на 44 копейки.
Почти все официальные курсы других иностранных валют на понедельник 17 сентября 2018 года также идут вверх вслед за долларом и евро:
- Злотый Польша – 7,64 грн
- Фунт стерлингов Великобритания – 36,88 грн
- Швейцарский франк – 29,19 грн
- Юань Китай – 4,11 грн
- Японская йена – 0,252 грн
- Турецкая лира – 4,60 грн
Прогноз курса доллара
На сегодняшний день математически обоснованным курсом гривни должен быть диапазон 27-27,5 грн/$, считают аналитики Atlant Finance.
По оценкам экспертов, на этой рабочей неделе гривна будет в коридоре 28-28,5 грн/$ как на межбанковском, так и на наличном рынке.
Курс доллара в обменниках Киева
Средний курс доллара в обменниках Киева составляет 28 грн/$.
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Скриншот Fifance.ua
Напомним, НБУ дал прогноз курса доллара до весны 2019 года.