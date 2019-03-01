Доллар и бензин подорожают, а украинцам раздадут по 1,5 тысячи: чего ждать в марте — OBOZREVATEL

В Украине в марте проведут монетизацию субсидий, пересчитают пенсии, а отдельным украинцам на заслуженном отдыхе выдадут разовые выплаты.

Помимо этого, первый месяц весны может запомниться умеренной девальвацией гривни, подорожанием бензина и ростом курса биткоина.

OBOZREVATEL разобрался, как жизнь украинцев может измениться в марте.

Бензин, биткоин и доллар: что ждет украинцев

Криптовалюты – без особых изменений. Значительных колебаний на рынке криптовалют в марте эксперты не ожидают. Так, курс биткоина, как и прежде, будет находиться около психологической отметки в $4 тыс. Как уже писал OBOZREVATEL, в конце февраля самая популярная криптовалюта поднялась до $4,1 тыс., а затем потеряла около $300/монета.

Правда, строить прогнозы динамики биткоина – дело неблагодарное. Оценки экспертов значительно расходятся. Одни ждут падения до $1 тыс., другие – взлета до $20-30 тыс. Однако пока что видимых причин для скачков или провалов нет.

По мнению опрошенных аналитиков, коррекция в сторону подорожания биткоина в марте действительно возможна. Так, с момента последнего обвала прошло 15 месяцев. После этого якобы может начаться период очередного укрепления, но, происходить, вероятнее всего, он будет планомерно. Если вообще будет.

Биткоин

Доллар – в привычном коридоре. Перед выборами инвесторы традиционно настороженно оценивают перспективы работы в стране. А чем меньше инвестиций приходит, тем хуже ситуация с валютой. Правда, в украинских реалиях переводы от физлиц из-за заграницы приносят куда больше валюты, чем внешние прямые инвестиции. Главные «спонсоры» стабильного курса гривни: экспортеры (в первую очередь аграрии и металлурги), международные кредиторы (МВФ, Мировой банк и т.д), частные лица, которые переводят деньги из-за границы (заробитчане).

В целом же курс доллара в марте будет колебаться около 27-27,5 грн/$, отмечает аналитик Максим Пархоменко. «До конца марта не будут приниматься особые изменения относительно новых проектов и, как следствие, не будут расти объемы на валютном рынке. В связи с этим девальвационные настроения стоит отложить на конец выборов, а именно к марту. Мы будем находиться в коридоре 27,00-27,5 грн за доллар», – прогнозирует эксперт.

Бензин – будет дорожать. Средняя стоимость бензина марки А-95 в марте может подорожать с 27,89 до 28,5-28,7 грн/литр. Главная причина – действующие цены сформированы еще на основе курса доллара 26,6 грн/$. Большую часть светлых нефтепродуктов Украина импортирует, то есть покупает за доллары. Поэтому после девальвации постепенно растут цены и на автозаправках.

Аналитик сырьевых рынков Concorde Capital Дмитрий Хорошун считает, что при курсе в 28 грн/$ стоимость бензина марки А-95 будет находиться в пределах от 28 до 30 грн за литр. «Если нефть марки Brent достигнет 55 $/барр., цена на бензин А-95 в Украине может снизиться до 0,96 долл./л (27 грн/л при курсе 28). При цене на Brent 80 $/барр. – 0,93 долл./л (26 грн/л при курсе 28)», – уверен эксперт.

Пенсии пересчитают

С 1 марта в Украине ожидается перерасчет пенсий. Такая индексация будет проходить впервые, ее прописали еще в законе, принятом в 2017-м. В документе было предусмотрено, что в 2018-м пересчитывать выплаты не будут, а в 2019-м пересчитают сразу после окончания зимы.

Итак, 8,1 млн пенсионеров получат в среднем прибавку в 255 грн. Каждую пенсию будут повышать индивидуально. Минимальная прибавка составляет 100 грн, украинцы с высокими выплатами могут получить прибавку в 1000 и более грн. При перерасчете размер пенсии по формуле повысят на 17%.

Правда, примерно 1,9 млн украинцев на заслуженном отдыхе и сейчас получают пенсию выше расчетного размера. Это те, кто не заработал и на минимальную выплату, но по закону их пенсию дотягивают до размера прожиточного минимума. Повышение таких украинцев не коснется. Вместо этого им раздадут по 2,4 тыс. грн. Деньги будут давать двумя равными траншами в марте и апреле.

Пенсионеры

В Кабмине пояснили: такое новшество с выборами не связано, просто в марте собрали основную сумму от растаможки «евроблях». Изначально все собранные на растаможке таких авто средства обещали направить в Пенсионный фонд. Так и сделали. И вместо того, чтобы частично компенсировать огромный дефицит фонда, разделили их между самыми бедными пенсионерами.

Субсидии начнут раздавать деньгами

Еще одно «денежное» новшество – субсидии украинцам будут раздавать деньгами. То есть вместо того, чтобы присылать платежки уже с указанной скидкой, льготникам будут выдавать деньги «на руки», а они сами будут расплачиваться за коммуналку.

Главный плюс – сдачу можно будет оставить себе. Так, субсидия выделяется на социальный норматив потребления. Если потратить меньше нормы, часть средств можно будет сэкономить.

В Кабинете министров подсчитали, что в среднем на руки раздадут около 1,5 тыс. грн. Так, Министерство соцполитики обязано перевести деньги для начисления субсидий Пенсионному фонду до 27 числа каждого месяца, если пенсионер получает деньги в первых числах. То есть, если вы получаете пенсию 3 марта, то уже 27 февраля у Пенсионного фонда должна быть сумма вашей субсидии.

Не пенсионерам субсидию деньгами должны переводить до 11 числа каждого месяца. Таким образом, субсидиант сможет получить деньги еще до того момента, как придут платежки.

Зарплаты будут расти, но сдержанно

В марте, как рассказывает HR-эксперт Александр Белоус, ожидается незначительное оживление на рынке труда. Для того, чтобы привлечь новых сотрудников, работодателям придется повышать зарплаты и, как и прежде, конкурировать, в том числе, и с иностранными работодателями. Повышение заработных плат в целом в 2019-м может составить около 25%, а в марте – до 3-5%.

Согласно оценкам НБУ и консенсус-прогнозу МЭРТ, средняя зарплата украинца в 2019 году может быть на уровне 11,5-11,6 тыс. грн. Помимо традиционных сфер с хорошим ростом зарплат (финансисты, аграрии и т. д), также могут вырасти заработные платы у представителей рабочих специальностей, уверена эксперт рынка труда Валентина Мазур.

Кроме того, законом также устанавливается индексация и на размер инфляции. Когда совокупный рост цен с момента последнего повышения зарплаты составляет более 3%. К примеру, если последний раз зарплату повышали три месяца назад, а уровень роста цен за этот период был 4%, работодатель обязан повысить зарплату на соответствующий процент прожиточного минимума – 76,8 грн.

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