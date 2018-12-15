«Доллар готов покорять психологическую отметку»: курс на следующей неделе не оставит шансов — politeka.net

На прошедшей неделе бизнес и банки кинулись активно покупать валюту

В целом же валютная неделя на межбанке завершилась подорожанием доллара на 12 копеек — до 27,90-27,91 грн/$.

Отмечается увеличение валютного спроса на торгах и небольшое сокращение продаж экспортеров — до 10%.

«Факторами влияния на курсовые тренды сегодняшнего дня стали: рост спроса после вчерашнего вечернего отката котировок на фоне сдержанного предложения, реакция рынка на сохранение учетной ставки на уровне 18% — сигнала для инвесторов о неувеличении доходности вложений в гривневые инструменты, усиление курсовой волатильности пары доллар/евро, как точки приложения спекулятивной активности», — рассказал эксперт.

Но подорожание доллара на межбанке не нашло отображения в кассах.

«Наличный рынок открылся котировками 27,93-27,98 грн/$, к середине дня они выросли до 27,95-27,99 грн/$», — добавил эксперт.

Что же касается прогнозов на будущую неделю, то финансисты в понедельник ожидают спокойных торгов, но допускают дальнейший рост котировок.

«Скорее всего, в понедельник межбанк будет открываться в рамках 27,88-27,95 грн/$. И вряд ли мы увидим серьезный спрос и курсовое движение, ведь бизнес не любит с пятницы резервировать средства на покупку доллара. Но до конца недели котировки вполне могут подтянуться к 28,0 грн/$», — спрогнозировал Юрий Гриненко.

Ранее сообщалось, что Украина почувствует на себе все «прелести» мирового кризиса из-за своей сырьевой зависимости. В Международном валютном фонде дали прогноз о наступлении глобального финансового кризиса из-за падения стоимости основных сырьевых продуктов.

Как заявил заместитель главы МВФ Дэвид Липтон, кризис в первую очередь отразится на тех странах, которые занимаются продажей сырья. Украина входит в их число, потому что большую долю в экспорте занимает металл и зерно.

Напомним, Украина получит миллиарды долларов перед новым годом, но есть подвох.

Как сообщала Politeka, экономика на пороге масштабного финансового катаклизма.

Также Politeka писала, что будет с долларом и экономикой в 2019 году.

Источник: UBR

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