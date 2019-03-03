доллар евро и рубль подешевели

Курс валют в Украине на 3 марта 2019 года: доллар остается на рекордно низкой отметке, гораздо ниже уровня 27 грн/$.

В воскресенье 3 марта продолжает действовать курс валют в Украине, который Нацбанк установил на пятницу:

100 долларов США – 2685.9165 гривны

100 евро – 3066.2423 гривны

10 российских рублей – 4.0764 гривны.

Уже известно, что на понедельник 4 марта 2019 года НБУ установил такой курс валют в Украине:

100 долларов США – 2686.2244 гривны

100 евро – 3057.7292 гривны

10 российских рублей – 4.0815 гривны.

Курс валют в Украине на 3 марта

На украинском межбанковском валютном рынке в последний банковский день недели, в пятницу 1 марта, доллар подешевел к концу дня на 3 копейки в покупке и на 4 копейки в продаже.

В воскресенье 3 марта действуют такие официальные курсы драгоценных металлов (за 10 тройских унций):

Золото – 356004.80 грн

Серебро – 4259.86 грн

Платина – 233137.55 грн

Палладий – 418465.79 грн.

Официальные курсы других иностранных валют на 3 марта 2019 года Нацбанк установил на следующем уровне:

Злотый Польша – 7,11 грн

Фунт стерлингов Великобритания – 35,72 грн

Швейцарский франк – 27,05 грн

Юань Китай – 4,01 грн

Йена Япония – 0,242 грн

Турецкая лира – 5,05 грн.

Курс валют в Украине на 3 марта

Как сообщалось, новый мировой финансовый кризис может начаться уже совсем скоро, что отразится на жизни украинцев. Экономист Эрик Найман озвучил неутешительный прогноз касательно будущего экономики. Как прогнозирует эксперт, курс доллара может подняться до 60 гривен.

Найман уверен, что для Украины ситуация сейчас более опасная, чем в 2008 году. Ведь за последние десять лет Украина набрала гигантские долги. Это приведет к повышению налогов и процентных ставок, а также денежной эмиссии. Эмиссия же станет причиной девальвации национальной валюты.

По словам экономиста, в ходе кризиса гривна может упасть до 60 гривен за доллар. Точные сроки экономист не называет. Однако падение гривны может произойти уже в конце 2019 года.

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