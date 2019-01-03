Доллар дорожает: курс поднялся выше психологического уровня — politeka.net

Курс валют в Украине на 3 января 2019 года: в новом году доллар начал расти, в банках курс американской валюты уже превысил психологический уровень в 28 гривен.

На четверг 3 января Национальный банк Украины установил следующие официальные курсы основных иностранных валют:

100 долларов США – 2768.8264 гривны

100 евро – 3171.4138 гривны

10 российских рублей – 3.9827 гривны.

Согласно данным на сайте регулятора, курс доллара в Украине на 3 января вырос до уровня 27,69 грн. Курс евро НБУ на 3 января составляет 31,71 грн. Российский рубль немного подешевел.

Напомним, в предыдущий банковский день, 28 декабря, действовал такой курс валют в Украине:

100 долларов США – 2745.4979 гривны

100 евро – 3123.5530 гривны

10 российских рублей – 3.9861 гривны.

Курс валют в Украине на 3 января 2019 года

В украинских банках 2 января доллар подорожал на 12 копеек. Средний курс гривни к доллару в продаже был установлен на уровне 28,07 грн/$. Средний курс продажи евро в банках вырос на 23 копейки, до 32,18 грн/€.

В четверг 3 января будут действовать такие официальные курсы драгоценных металлов (за 10 тройских унций):

Золото – 353648.35 грн

Серебро – 4168.47 грн

Платина – 219567.93 грн

Палладий – 347764.60 грн.

Официальные курсы других иностранных валют на 3 января 2019 года НБУ установил на следующем уровне:

Злотый Польша – 7,37 грн

Фунт стерлингов Великобритания – 35,13 грн

Швейцарский франк – 28,25 грн

Юань Китай – 4,03 грн

Японская йена – 0,250 грн

Турецкая лира – 5,25 грн.

Как сообщалось, Украина заняла позорное место в рейтинге Forbes. Журнал Forbes опубликовал список стран по критерию их удобства для ведения бизнеса. В топ-пятерку вошли Великобритания, Швеция, Гонконг, Нидерланды и Новая Зеландия. Россия заняла 55 строчку. На последнем, 161 месте, оказалась Центральноафриканская Республика. При составлении рейтинга учитывались показатели уровня коррупции, личной и финансовой свободы, уровня налогов, развития инноваций и технологий, гарантирования прав собственности, уровня бюрократии и уровня защиты инвесторов.

Украина в этом рейтинге заняла 77-е место. Показатели роста ВВП составили 2,5%, а ВВП на душу населения – $2 600 при численности населения 44 млн. Инфляцию в Украине оценили в 14,4%, а отрицательное сальдо торгового баланса в 1,9%. На одну позицию Украину обгоняет Аргентина, но при это ВВП на душу населения в этой стране больше украинского показателя почти в 6 раз.

Напомним, сколько украинцев живут за чертой бедности: впечатляющие цифры.

Как сообщала Politeka, Украина дождалась кредита под гарантии Всемирного банка: раскрыты неожиданные условия транша.

Также Politeka писала о том, что выплаты на детей отменяются: принято скандальное решение.

Источник