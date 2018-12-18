Доллар дорожает к Новому году: Нацбанк обновил курс валют — politeka.net

Курс валют на 18 декабря 2018 года: доллар и евро начали традиционное предновогоднее подорожание, НБУ поднял курс до 27,88 грн/$.

На вторник 18 декабря Национальный банк Украины установил официальные курсы основных иностранных валют на таком уровне:

100 долларов США – 2788.6082 гривны

100 евро – 3162.5606 гривны

10 российских рублей – 4.1858 гривны.

Согласно данным на сайте регулятора, курс доллара на 18 декабря вырос на 5 копеек до 27,89 грн. Курс евро НБУ на 18 декабря поднялся на 22 копейки и составляет 31,63 грн. Российский рубль немного подешевел по отношению к гривне.

Напомним, в предыдущий банковский день, понедельник 17 декабря, действовали такие курсы иностранных валют:

100 долларов США – 2783.7123 гривны

100 евро – 3141.4193 гривны

10 российских рублей – 4.1902 гривны.

Курс валют на 18 декабря 2018 года

На украинском межбанковском валютном рынке в понедельник 17 декабря доллар подорожал на 1 копейку в покупке и снизился на 2 копейки в продаже. Курс евро к концу дня повысился на 7 копеек в покупке и на 4 копейки в продаже.

В понедельник Нацбанк установил справочный курс доллара на уровне 27,8863 грн, на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем (в пятницу 14 декабря он составил 27,8268 грн).

К моменту завершения торгов на межбанке доллар оказался на уровне 27,87/27,89 грн. Курс евро к концу сессии поднялся до уровня 31,61/31,63 грн.

В обменниках 17 декабря доллар остался без изменений в покупке и в продаже, на уровне 27,95/28,00 грн. Наличный евро снизился на 2 копейки в покупке и на 3 копейки в продаже, до 31,68/31,77.

Как сообщалось, Украина оказалась в конце рейтинга стран по богатству граждан. По данным ежегодного отчета о мировом благосостоянии Global Wealth Report, который подготовил швейцарский финансовый конгломерат Credit Suisse, граждане Украины признаны одними из беднейших на Земле. В рейтинге стран Украина заняла 123-е место в мире по уровню личного богатства граждан. Уровень личного богатства украинцев составляет 1 тыс. 563 доллара США.

Украину уверено обогнали Непал ($2 тыс. 54), Камерун ($2 тыс. 282), Кения ($2 тыс .306), Бангладеш ($2 тыс. 332) и Лесото ($2 тыс. 640). Наравне с Украиной живут граждане Беларуси ($ 1 тыс. 563). Хуже живут в Таджикистане ($1 тыс. 364), Замбии ($1 тыс.197), Сирии ($1 тыс. 190) и Мали ($1 тыс. 94 долларов).

Самой богатой страной оказалась Швейцария. На одного взрослого человека приходится более 530 тысяч долларов. За ней следует Австралия с $411тыс., на третьем месте — США с почти $404 тыс.

Напомним, военное положение в Украине: что будет с банками и кредитами.

Как сообщала Politeka, в Швеции наличные деньги составляют 1% от объема экономики страны.

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