Доллар должен быть по 10 грн: в мире назвали реальный курс для Украины — politeka.net

Гривна является крайне недооцененной валютой

К такому выводу пришло влиятельное издание The Economist, которое составило рейтинг по так называемому рейтингу «Биг Мак».

Согласно индексу, курс отечественной валюты должен составлять менее 10 гривен/доллар

И если вдруг представить себе, что курс отечественной валюты скорректировался до «правильного» уровня согласно индексу Биг Мака, то есть до 9,68 гривны/доллар, окажется, что в нашей стране все не так уж плохо.

Минимальная зарплата, которая в 2019 году составляет 4170 гривен, соответствовала бы 430 долларам, что ненамного меньше, чем сегодня в соседней Польше (несколько более 500 евро). Да и пенсии на уровне 250-300 долларов также воспринимались бы весьма позитивно.

Чтобы оценить реальность такого курса журналисты обратились к экспертам.

Отметим, экономисты затруднятсяся сказать, что стало бы с украинской экономикой, если бы сегодня курс оказался на указанном уровне. Говорят, что это была бы совершенно другая экономика.

В свою очередь, аналитик одной из инвестиционных компаний отметил, что сегодня достичь курса, указанного в индексе «Биг Мак», нереально.

«В первую очередь, это приведет к стагнации экономики и даже более глубокому кризису», — пояснил эксперт. По его словам, если говорить об укреплении нацвалюты, то речь может идти о курсе 25 гривен/доллар.

А в секретариате Совета Национального банка Украины (НБУ) подобный курс в нынешних экономических условиях назвали «абсолютной фантастикой». «Чтобы у Украины был такой курс или около того, то цена пшеницы должна была бы быть 500 долларов за тонну (на сегодня вдвое ниже – Ред.), а цена на стальной прокат приблизиться к серебру», — заявили там.

Напомним, Украина уже скоро получит транш на огромную сумму.

Как сообщала Politeka, договор с МВФ ударит по зарплатам украинцев.

Также Politeka писала о том, что курс доллара рухнул: эксперт назвал причины.

Источник: «Апостроф»

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