Доллар дал заднюю: НБУ установил новый курс — politeka.net

Курс валют в Украине на 19 декабря 2018 года: доллар откатился назад, колебания курса евро продолжаются.

На среду 19 декабря Национальный банк Украины установил официальные курсы основных иностранных валют на таком уровне:

100 долларов США – 2784.7943 гривны

100 евро – 3168.2605 гривны

10 российских рублей – 4.1723 гривны.

Согласно данным на сайте регулятора, курс доллара в Украине на 19 декабря понизился на 4 копейки до 27,85 грн. Курс евро НБУ на 19 декабря вырос на 5 копеек и составляет 31,68 грн. Российский рубль продолжает дешеветь по отношению к гривне.

Напомним, в предыдущий банковский день, вторник 18 декабря, действовал такой курс валют в Украине:

100 долларов США – 2788.6082 гривны

100 евро – 3162.5606 гривны

10 российских рублей – 4.1858 гривны.

Курс валют в Украине на 19 декабря 2018 года

На украинском межбанковском валютном рынке во вторник 18 декабря курс доллара пошел вниз. Американская валюта подешевела на 10 копеек в покупке и на 12 копеек в продаже. Курс евро на межбанке снизился на 8 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.

Во вторник Нацбанк установил справочный курс доллара на уровне 27,8600 грн, на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем (в понедельник 17 декабря он составил 27,8863 грн).

К моменту завершения торгов на межбанке доллар снизился до уровня 27,77/27,80 грн. Курс евро к концу сессии опустился до уровня 31,57/31,60 грн.

В обменниках 18 декабря доллар подешевел на 5 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже, до 27,90/27,95 грн. Наличный евро подешевел на 1 копейку в покупке, а в продаже остался на вчерашнем уровне, 31,67/31,77 грн.

Как сообщалось, был опубликован рейтинг Всемирного банка, Украина улучшила свои результаты в индексе качества государственного управления WGI. Регуляторная среда для бизнеса в Украине за год улучшилась, хотя все еще остается в отрицательной зоне. Согласно результатам Всемирного банка, этот показатель улучшился в 2017 году до минус 0,32. В 2016 году он составлял минус 0,43.

Хотя за весь период, в течение которого касательно Украины составляли подобный рейтинг, страна никогда не выходила из “минусов”. Худший показатель был в 1998 году – минус 0,76. В 2017-м Украина показала максимальный результат. Также поднялся и общий рейтинг среди 213 стран. За 2017 год он составил 40,38%. Это означает, что у 40,38% стран мира уровень регуляторной политики хуже, чем у Украины. По итогам 2016 года показатель Украины составил 36,06%, а в 2015-м – 29,81%. Это означает, что Украина постепенно поднимается в общем рейтинге.

Напомним, безработица в Украине бьет рекорды: кому тяжелее всего найти работу.

Как сообщала Politeka, в Швеции наличные деньги составляют 1% от объема экономики страны.

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