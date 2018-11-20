Доллар будет падать: миру предрекли глобальные изменения в 2019 году

Инвестбанк Goldman Sachs предрек снижение доллара в 2019 году, поскольку рост экономики США замедляется, приближаясь к среднемировым показателям.

Как сообщает Reuters, Goldman пересмотрел прогноз для иены и теперь ждет роста японской валюты, а также укрепления латиноамериканских валют, шведской кроны, канадского, австралийского, новозеландского долларов и израильского шекеля.

“Мы ждем ряда изменений в глобальной экономической ситуации, которые наряду с несколькими негативными среднесрочными факторами указывают скорее на понижение, чем на повышение доллара в 2019 году”, — говорится в макроэкономическом прогнозе компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара во вторник, 20 ноября, вырос на 3 копейки. В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже в банках был установлен на уровне 28,01 грн/$.





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