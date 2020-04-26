Долговая война: как США и Китай могут обрушить мировые финансы | Экономика | Baltnews

США, формально назначив Китай ответственным за пандемию коронавируса, начал искать способы наказать «виновного». Американские конгрессмены в качестве «наказания» не придумали ничего лучшего, чем предложить списать долг и «обнулить» все финансовые обязательства перед Китаем, который является главным внешним кредитором США.

По последним данным, долг США перед Китаем составляет 1,08 трлн долларов. Это без учета «вертолетных денег», которые правительство массово раздает во имя спасения экономики США в условиях «коронакризиса». Следствие этого только одно – государственный долг США продолжает стремительно расти.

Если Вашингтон рискнет пойти на крайние меры и, воспользовавшись коронавирусом, уничтожит свой долг, то мировую экономику в условиях «коронакризиса» ждут масштабные «долговые войны», критические последствия которых оценить не представляется возможным.

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Новый образ Китая

США в условиях пандемии коронавируса проводят полномасштабную антикитайскую информационную кампанию. СМИ регулярно публикуют материалы о том, что вирус искусственно создан в лаборатории Уханя, американские политики обвиняют правительство Китая в дезинформации. Новый образ Китая в качестве главного врага США стремительно набирает обороты, превращаясь в новую истину. Особенно на этом поприще преуспели республиканцы. Не так давно республиканский сенатор от штата Теннесси Марша Блэкберн заявила:

«Китай должен быть в ответе за коронавирус. Китай – не наш друг. Если говорить о новой оси зла – Китае, Северной Корее, Иране, России, – это не наши друзья. Вы уже видели, что Китай стремится использовать весь остальной мир. Мы знаем, что это они стали причиной распространения коронавируса. Они сделали это, скрывая информацию, солгав о том, что происходит».

Если в пандемии коронавируса виноваты китайцы, то восстанавливать экономику США будет за счет тех средств, которые предназначались для погашения долговых обязательств перед Китаем.

«Нам не нужно давать им ни копейки, потому что они уже обошлись нашей экономике в триллионы долларов», – заявила Блэкберн, имея в виду 22 миллионов, оставшихся без работы американцев и тысячи погибших от инфекции.

Американский сенатор решила не только на словах, но и на деле привлечь Китай к ответственности. Блэкберн в соавторстве с сенатором от Аризоны Марты Максолли инициировала предложение принять закон о предотвращении коронавируса, в котором должен возложить на Китай правовую и финансовую ответственность за начало эпидемии в США.

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С подобным предложением ранее выступил еще один южный сенатор-республиканец – представитель Техаса Тед Круз. Он предложил ввести новые санкции против Китая, в том числе против китайских чиновников и служащих госструктур «участвующих в продолжающихся репрессиях против медицинских специалистов, журналистов и политических диссидентов в условиях цензуры».

«Китай – наш величайший геополитический партнер. Нам нужно начинать действовать так же, как действует он», – сообщил он в своем Twitter.

В похожем ключе в отношении Китая публично высказывается и Пентагон, и госсекретарь США Майк Помпео, и действующий американский президент Дональд Трамп.

Ответный удар может оказаться смертельным

Ряд аналитиков и экспертов считают «наказание для Китая», предложенное американскими конгрессменами, абсурдным. Отметим, что среди этих критиков далеко не все сторонники Китая.

В числе «понимающих» последствия оказался соредактор американского издания National Review Эндрю Маккарти. В свое статьей он отмечает, что такое наказание Китая выйдет боком США, указав на то, что это «дурацкое предложение республиканцев». По его словам, передача в ведение американских судов разработку новых антикитайских санкций исключена, потому что суды не имеют полномочий в сфере обеспечения национальной безопасности.

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Аналитик указывает, что Китай не будет выполнять решение американских судов об аннуляции обязательств граждан США перед Китаем. К тому же Пекин найдет способ использовать это в свою пользу и, ссылаясь на это решение, например, откажется сотрудничать в рамках международных расследований. Не исключено, что Китай примет зеркальные меры по отношению к США и их союзникам.

В данном контексте важно отметить, что Китай сам имеет долги из-за торговых войн с США. Общий долг Китая составляет 40 трлн долларов, или около 15% общемирового долга, или 303% национального ВВП. Таким образом, симметричный ответ Китая приведет к тому, что недавняя торговая война с США покажется детской игрой, считают политологи.

«Отказ от долговых обязательств станет ударом по самой сути капиталистической системы, предполагающей, что будущий рост может быть профинансирован заранее», – пишет портал EADaily. При таком раскладе экономический рост потеряет ценность, мировая экономика окажется в безвыходной ситуации, и единственное, что будет иметь значение, – это попытка выжить.

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