Долг Земле. Заканчиваются возобновляемые ресурсы

Человечеству сегодня необходимо почти две планеты для удовлетворения растущих темпов потребления.



Мировая экономика в 2019 израсходует условный запас возобновляемых природных ресурсов, которые могут восстановиться за год, уже 29 июля — на три дня раньше, чем год назад.



На сегодняшний день человечеству необходимо 1,75 планеты Земля, чтобы удовлетворить все потребности без необратимого ущерба для экосистемы, говорится в докладе Глобальной сети экологического следа.



Повседневная жизнь людей является основным источником ущерб и состояние окружающей среды зависит от деятельности каждого человека. Опрос среди украинцев показал экологическую осознанность и желание помочь планете. Корреспондент.net рассказывает подробности.







Экологический долг человечества



С 29 июля 2019 года мировая экономика начнет расходовать ресурсы планеты «в кредит» — на три раньше, чем в прошлом году. В 2000 году, к примеру, этот день наступил 1 октября.



Дату экологического долга исследователи Глобальной сети экологического следа (Global Footprint Network — международный научно-исследовательский институт с филиалами в Северной Америке, Европе и Азии) начали вычислять с начала 1970-х годов, когда он приходился на конец декабря.



С тех пор дата стремительно приближается к середине года. Стоит отметить, что с 2010 года темпы роста потребления ресурсов начали снижаться.







Как отмечают исследователи, существование человечества на Земле зависит от таких факторов, как здоровая пища, чистая вода, стабильный климат, свежий воздух.



Но деятельность человека оказывает огромное негативное влияние на планету, все больше потребляя и производя отходы, загрязняющие окружающую среду. Главным видом отхода является двуокись углерода (CO2), который высвобождается в атмосферу при сжигании ископаемого топлива.



Человек стал причиной нового вымирания. Что делать



На протяжении десятилетий спрос человечества на природные ресурсы превышал способность Земли к восстановлению. Сегодня человечество потребляет на 50 процентов больше того, что биосфера в состоянии восполнить.



Если современные тенденции спроса сохранятся, то к 2050 году люди будут использовать экологические ресурсы и услуги, на которые требуется почти три такие планеты, как Земля, предупреждают экологи.



Сколько человечеству понадобиться планет, если жить так же, как люди в этих государствах



Чтобы определить средний показатель дня экодолга для планеты, в Global Footprint Network вычисляют объемы потребления биоресурсов, таких продовольствие и древесина и соотносят их со способностью экосистем восстанавливаться.



Как отмечают в GFN, перерасход ресурсов вызывает разрушение экосистем — истощение почв, опустынивание, рост дефицита питьевой воды, снижение биоразнообразия, что уже приводит к экономическим потерям и социальным конфликтам.



При этом происходит накопление парниковых газов в атмосфере, которое наносит вред как экосистеме, так жизни и здоровью людей, в том числе способствуя учащению экстремальных погодных явлений.



Как заявили в ООН в конце июня, последние пять лет — с 2015 по 2019 годы — оказались самыми теплыми за всю историю наблюдений, а периоды «теплых волн» будут происходить все чаще.



В 2015 году 197 стран подписали Парижское соглашение, целью которого является борьба с изменением климата и искоренение нищеты. Его ратифицировали 185 стран. Соглашение вступило в силу в 2016 году, но формально начинает действие в январе 2020 года.



Соглашение предусматривает:



удержание роста глобальной средней температуры намного ниже 2°C и ограничение роста температуры величиной 1,5°C;

удержание роста глобальной средней температуры намного ниже 2°C и ограничение роста температуры величиной 1,5°C;

ограничение выбросов парниковых газов до уровня, когда их будут полностью поглощать растения и океаны, до конца текущего столетия;

ограничение выбросов парниковых газов до уровня, когда их будут полностью поглощать растения и океаны, до конца текущего столетия;

финансовую помощь со стороны развитых стран другим государствам в борьбе с изменением климата.



Однако, как отмечают во Всемирном фонде дикой природы, повседневная жизнь людей является основным источником экологического следа — 68 процентов.







Осознанные украинцы… на словах



Социально-экономические факторы, уровень доходов, продукты питания, потребляемые товары и услуги, а также образующиеся отходы — все это становится частью экологического следа государства.



Уровень воздействия на планету зависит от поведения каждого человека: сколько энергии и воды потребляется, как утилизируется мусор, в какой упаковке покупаются продукты, из каких материалов приобретается одежда и мебель.



Без изменения привычек и поведения людей никакие стандарты, запреты и законы не помогут людям остановить разрушение окружающей среды и достичь гармонии с природой, говорят экологи.



Шоколад, кофе, пиво. Что еще уничтожит потепление



Накануне компания Kantar TNS опубликовала социологическое исследование, которое показало, что украинцы экологически осознанные потребители. При этом, 66 процентов опрошенных жителей Украины заявили, что природу нужно сохранить ради нее самой, а не как источник ресурсов для будущих поколений.







Больше половины респондентов — 53 процента — заявили, что пытаются не пользоваться в быту пластиком и полиэтиленом, еще треть намерены озаботиться этим в будущем. Треть же обращает внимание на безопасность упаковки во время покупок.







Но, несмотря на такие заявления, продукты в полиэтиленовые пакеты регулярно пакуют 82 процентов украинцев, и только 21 процентов использует для этого тканевые сумки.



Впрочем, половина украинцев готова покупать товары в экологически безопасной упаковке и даже платить за нее больше.









Украинцы достаточно положительно относятся к идее сортировки мусора, но указывают на отсутствие соответствующих условий.



37 процентов опрошенных украинцев сортируют мусор, еще 43 процента планируют это делать. Не собираются заниматься сортировкой собственного мусора 14 процентов.



Пластмассовый армагеддон. Как пластик убивает всех







75 процентов говорят, что сортировать мусор их побуждает забота о природе, еще около трети следуют примеру европейских стран. Менее пяти процентов говорят, что следуют моде или примеру своих знакомых.



Большинство тех, кто отказывается сортировать мусор, ссылается на отсутствие соответствующей инфраструктуры или на попадание отсортированных отходов на те же самые свалки.











Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник