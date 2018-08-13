Доктор наук: Литва беременна новым президентом. Подождём 9 месяцев

Через 9 месяцев, 12 мая 2019 года, состоятся выборы нового президента Литвы. Кто может прийти на смену Дале Грибаускайте и случатся ли изменения в подходах официального Вильнюса к решению многочисленных вызовов во внешней и внутренней повестках? Об этом сегодня, 13 августа, корреспондент EADaily беседует с литовским политологом, доктором наук Вадимом Воловым.

Вадим Воловой. Фото: delfi.lt

Вадим Вячеславович, начнём с рекогносцировки политических сил на поле будущих сражений. Налицо блок вопросов, которые интересуют всех: есть ли у Грибаускайте официальный или неофициальный преемник? Кому из возможных кандидатов она должна симпатизировать, а кому точно не должна — в контексте преемственности литовской внешней и внутренней политики?

Полагаю, что преемника будут выбирать консерваторы из правой системной партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ). Они в творческом поиске, который отягощён проблемами. Фактически, в арсенале у СО-ХДЛ два варианта: выдвинуть кандидатом в президенты члена партии или найти подходящего человека на стороне. Желающие побороться за президентский дворец среди консерваторов обозначились. Это бывший глава Минфина Ингрида Шимоните, экс-посол в США Жигимантас Павилёнис и Вигаудас Ушацкас, до недавнего времени представлявший интересы Европейского союза в России.

Однако все они — достаточно слабые кандидаты и сегодня явно не тянут на пост президента. Во-вторых, эти консерваторы переругались между собой. В-третьих, трудно сказать, что названная троица очень популярна среди избирателей. Второй сценарий для СО-ХДЛ — человек со стороны. Важно помнить, что сама Даля Грибаускайте в 2009 году для консерваторов тоже была человеком посторонним, с коммунистическим и социал-демократическим прошлым. Непонятно и неизвестно, что произошло, каким образом СО-ХДЛ этого добилась, но Грибаускайте очень быстро стала представлять во власти интересы именно консерваторов. И сегодня партия Габриэлюса Ландсбергиса вполне может повторить удачный эксперимент.

Тем более, такой человек есть. Это экономист Гитанас Науседа, советник президента скандинавского банка SEB Bank. Вопрос лишь в том, нужно ли президентство самому Науседе? Он комфортно чувствует себя в банке, коллекционирует полиграфические раритеты, активно комментирует для прессы политико-экономические процессы. То есть, у Гитанаса в жизни полный порядок. Разве что ему захочется пуститься в авантюру ради пожизненной президентской ренты?

Кто, на ваш взгляд, точно не станет преемником действующего президента?

Точно — премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, явный претендент на победу на выборах 12 мая 2019 года. Правда, по стране бродит слух, будто премьер и есть та тёмная лошадка, которую консерваторы выставят на гонку. До поры, до времени он пользуется административными возможностями популярной в народе правящей партии «Союз крестьян и „зелёных“ Литвы» и покровительством её председателя Рамунаса Карбаускиса. Но придёт час, и Сквернялис явит электорату истинное лицо. Может случиться всякое. Однако, как бы там ни было, премьер — точно не протеже действующего президента.

У общества есть запрос на новое лицо власти?

Запрос есть, однако революционными изменениями лучше не обнадёживаться по двум причинам: из-за системного внутреннего и внешнего контроля. У литовцев имеется пример президента Роландаса Паксаса, который хотел перемен. В результате Литва получила если не переворот, то откровенное отстранение Паксаса от власти с использованием всех возможностей госсистемы. Такой же сценарий может ждать нового президента-реформатора. Deep state, так называемое глубинное государство, не позволит легко изменить внутриполитический курс.

Литовское глубинное государство тесно привязано к внешней политике США, и это — внешний контроль. Нового президента Вашингтон будет ставить в определённые рамки точно так же, как ставит Далю Грибаускайте. Реально говорить о некоторой коррекции литовской политики после 2025 года при условии, что новый президент будет переизбран и на второй срок подряд.

Впрочем, кардинальные перемены на внешней арене могут создать условия для реальных перемен внутри Литвы. Я имею в виду возможные и вероятные коренные изменения в отношениях между Брюсселем и Вашингтоном. Рано или поздно Вильнюсу придётся выбирать между Европой и Соединёнными Штатами. Если Брюссель начнёт отдаляться от Вашингтона, сближаясь с Москвой, в Литве ослабнет внутренняя консервативная оппозиция и возникнет ландшафт для перемен.

Известно, что уже упомянутый консерватор Павилёнис идёт на выборы не ради победы, а ради поражения «человека Кремля». То есть, пророссийский игрок среди потенциальных кандидатов есть?

И даже не один, если прислушаться к мнению местных критиков России. Но мне хочется шире взглянуть на этот вопрос: кто из потенциальных новых президентов Литвы выгоден США, кто — Брюсселю, а кто — Москве?

Интересы США нам транслируют консерваторы. Кого бы они не двинули на выборы, можно не сомневаться — именно в этом человеке заинтересованы в Вашингтоне. Американцем нужны союзники в борьбе с Европой. Поэтому за океаном не пропускают таких важных событий, как выборы новых лидеров в Прибалтике или Польше. Недаром политологи говорят: Госсекретари США приходят и уходят, а бюрократы остаются и свою работу делают на совесть.

Что касается интересов Брюсселя и Москвы, то оба центра устроили бы такие президенты, как Сквернялис, Ушацкас и мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис, человек бизнеса и прагматик. Сквернялис, если судить по его январским 2018 года заявлениям о необходимости диалога с Москвой, созрел для перемен. А Ушацкас принадлежит в тем силам в Европе, которые выступают за сбалансированный, компромиссный, прагматичный подход к отношениям с Россией. Можно сказать, что Ушацкас — это литовский итальянец или даже сам Жан-Клод Юнкер.

Война — войной, но обед — по расписанию. Вот подходы Ушацкаса: надо в диалогах искать компромиссы, восстанавливать и развивать экономические связи. Ушацкас — мудрый интеллигент. Единственное, чего не ему хватает — это харизмы. И ещё: как только в Литве начинают критиковать политика в хвост и в гриву, гнобить так, как сегодня гнобят Ушацкаса, значит, перед вами человек здравомыслящий. Резюмирую: с точки зрения Москвы, со Сквернялисом, Ушацкасом и Матийошайтисом можно было бы продуктивно работать.

В России есть силы, которые считают наиболее подходящим для Москвы кандидатом в президенты Литвы главу МИД Линаса Линкявичюса: он предельно понятный, прогнозируемый, с гарантией 100% сохранит в отношениях между двумя странами status quo.

В данном случае речь идёт о сохранении сегодняшнего привычного и понятного курса. Но мы говорим с вами о будущей ситуации, которая позволит что-то подправить на линии Вильнюс — Москва. И в этом контексте Линкявичюс — прогнозируемое «плохо». А есть надежда на «хорошо» и «лучше».

К слову, когда заходит разговор о стратегии РФ в Литве, о влиянии Москвы, о вмешательстве Кремля в выборы, о российских хакерах, то складывается впечатление, что у России нет чёткого понимания и толкования специфической литовской политики. Возможно, я ошибаюсь. Но считаю, что в Москве плохо понимают, с кем и как нужно работать в Литве. По крайней мере, такое ощущение существует по состоянию дел на сегодня.

РФ больна классикой жанра. Она работает только с избранными руководителями, игнорируя остальных. Но, надеюсь, постепенно приходит понимание простой истины — не стоит все яйца складывать в одну корзину, но стоит включать все механизмы влияния. Работать с оппозицией, например.

Однако в Литве именно парламентская оппозиция уже кричит на всех углах о вмешательстве России в президентские выборы 12 мая 2019 года!

Да. Например, отставной министр обороны Раса Юкнявичене утверждает, что Москва уже вмешивается, лидер правящих аграриев Рамунас Карбаускис вместе со своими приближёнными — вообще агенты Кремля. О российском вмешательстве в предстоящие президентские выборы предостерёг и министр иностранных дел. Посольство РФ в Литве дало ему оригинальный ответ. Думаю, уместно частично процитировать заявление российской дипмиссии:

«Литовские СМИ сообщили о предложении … выдвинуть в качестве кандидата в президенты Литовской Республики … министра иностранных дел ЛР Л. Линкявичюса. … Он сразу же забеспокоился по поводу „возможного вмешательства России“ в эту избирательную кампанию, как всегда голословно заметив, что „это происходит практически во всех странах“. … хотели бы успокоить господина Линкявичюса: Россия не вмешивается и не собирается вмешиваться в выборы в зарубежных государствах и не будет, естественно, это делать и в связи с предстоящими выборами в Литве».

Такова официальная позиция РФ, но…

Но, тем не менее, нельзя исключать, что Москва попытается проявить какую-то активность, прозондировать почву, скорректировать в рамках возможного информационный поток. Но, конечно, это проявится уже в ходе предвыборной кампании.

На ваш взгляд, когда она реально начнётся?

Не ранее, чем кандидаты официально объявят о готовности участвовать в президентской гонке.

Перед интервью вы заявили, что предвыборная интрига обязательно проявится. В чём может она заключаться?

Вполне реально появление неизвестного кандидата, который перехватит голоса избирателей. Увы, я не знаю, чего я не знаю. Но предвыборный фактор непредсказуемости в Литве точно существует. Им может оказаться, например, популярная в народе экс-депутат Сейма Неринга Венцкене, которая от литовского правосудия скрывается в США.

Венцкене — это символ борьбы с педофилами. В деле о растлении её малолетней племянницы точка не поставлена, само дело настолько запутано, что обыватель уже не понимает, кто виноват, кто прав. Умирают свидетели, исчезают улики. У государственных дам и мужей самого высокого ранга, у правосудия позиции маловразумительны. К слову, симпатии лидеров консерваторов — на стороне Венцкене.

За год до президентских выборов закрутился процесс экстрадиции Венцкене из Америки на родину. С какой тайной целью? Не исключено, чтобы поддержать этого игрока на выборах. Нужно это самой Венцкене? Почему бы нет? Она возвратится домой, её реабилитируют и вознесут на вершины власти. Конечно, это чисто теоретические рассуждения. Но факт в том, что может случится неожиданное. И тогда для электората возможно всё.

У вас есть прогноз на 12 мая 2019 года?

Нет, он и не нужен. Просто хочу подчеркнуть: в сегодняшней литовской политике мы наблюдаем минимум солидности. Есть усталость от действующего президента Грибаускайте со всеми её лозунгами «Россия — террористическое государство», «Русские нападают» и предложениями установить американские ЗРК Patriot на подводных лодках. Люди желают перемен.

Второе: интрига во время президентских выборов 12 мая 2019 года точно будет. Безальтернативных сценариев нет. В такой ситуации избиратели просто обязаны прийти к урнам для голосования, помня о том, что результаты выборов важны для литовского будущего.

Анатолий Иванов





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