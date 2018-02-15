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Доклад главы Национальной разведки США — по пунктам: EADaily

Политика15 Фев 2018
Доклад главы Национальной разведки США — по пунктам: EADaily
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Военный обозреватель Борис Рожин (Colonel Cassad) проанализировал уже упоминашийся EADaily доклад главы американской Национальной разведки Дэна Коутса для Сената США. Наиболее важные пункты он изложил у себя в ЖЖ.

«Конфликт на восточной Украине, по-видимому, останется в тупике, и он будет характеризоваться переменным уровнем насилия, — отмечается в документе, опубликованном на сайте Комитета Сената США по разведке. — Масштабное наступление какой-либо из сторон в 2018 году маловероятно, хотя оценки каждой из сторон могут изменить ситуацию, если та посчитает, что другая сторона в серьезной мере оспаривает статус-кво».

В то же время, согласно докладу, Россия «продолжит военную, политическую и экономическую кампанию по дестабилизации против Украины», чтобы помешать ее попыткам интегрироваться в структуры ЕС и укрепить связи с НАТО. По мнению Коутса, Россия будет «варьировать уровни насилия для давления на Киев и выстраивания формата переговоров в пользу Москвы». Также согласно докладу, в Вашингтоне ожидают, что Россия будет применять новые возможности в сфере киберовооружений против Украины.

«Фактически, Коутс лишь визирует выводы Волкера, который еще осенью прошлого года после переговоров с Сурковым обрисовал этот вектор развития ситуации с точки зрения США», — пишет Рожин.

Он также выделяет наиболее значимые пункты, имеющие отношение к России:

1. Россия упомянута в докладе 67 раз. Китай — 36.

2. Россия и Китай указаны в качестве основных угроз американской национальной безопасности. Остальные страны-противники США воспринимаются как региональная угроза. В разведывательной среде основные противники среди региональных оппонентов — иранская и кубинская разведки.

3. Россия, Китай, Иран и КНДР будут усиливать кибератаки на США и будут испытывать более эффективные и опасные системы кибероружия.

4. Россия будет проводить масштабные кибероперации, в том числе и против Украины, используя ее как испытательный полигон для своего кибероружия, чтобы более эффективно применять его против США и НАТО.

5. Кибероружие, стоящее на вооружении России, является эффективным, недорогим и низкорисковым, что делает ее самым опасным оппонентом США в этой области.

6. Россия продолжит вести подрывную деятельность против США и американских союзников в Европе, используя как кибероружие, так и информационно-пропагандистские, а также дипломатические мероприятия, для того чтобы усиливать брожение в рядах американских «союзников», а также в самих США.

7. Россия продолжит разработку и постановку на вооружение новых опасных образцов крылатых ракет средней дальности. Кроме того, будет активно проводиться работа по модернизации и постановки на вооружение обычных и ядерных сил и средств защиты и нападения.

8. Россия и Китай будут продолжать расширять свои возможности в спутниковой сфере, запуская больше разведывательных и навигационных спутников, а также развивая антиспутниковые системы, что угрожает орбитальной спутниковой группировке США. Испытания этих образцов оружия идут под видом «экспериментальных» запусков.

9. Россия и Китай в ближайшие несколько лет достигнут существенного прогресса в разработке антиспутникового оружия, в том числе и энергетических систем поражения спутников на орбите посредством вывода из строя их электроники.

10. Поставки Россией Ирану современных систем ПВО обеспечили Ирану надежное прикрытия для разработки и постановки на вооружение самых больших и дальнобойных баллистических ракет на Ближнем Востоке, а также других видов современных вооружений.

11. Война в Сирии решительным образом переломлена в пользу Башара Асада благодаря России и Ирану. Россия и Иран закрепятся в Сирии, даже несмотря на то, что война еще будет продолжаться некоторое время. Дамаск уже взял под контроль большую часть ключевых районов, а общий уровень насилия снижается.

12. «Оппозиция» Асаду уже не способна его свергнуть или преодолеть свои внутренние слабости. Тем не менее, ресурсов у нее хватит, чтобы затянуть войну еще примерно на год. ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ) продолжает слабеть, но еще сохраняет ресурсы для проведения отдельных операций в Сирии в течение 2018 года.

13. Россия не сможет заставить Асада пойти на существенные уступки оппозиции и Дамаск продолжит действовать в переговорах с оппозицией с позиции силы. Тем не менее, Россия и Иран будут основными донорами правительства Асада и в 2018 году.

14. Россия и Иран надолго останутся в Сирии, разместив там свои базы, а также обеспечив свои нефтяные интересы. Иран, кроме того, обеспечит работу моста Тегеран — Бейрут. Попытки курдского автономизма встретят отпор со стороны России, Ирана и Турции.

15. Россия будет активно работать с оппортунистическими европейскими политиками, а также при необходимости сотрудничать с США там, где это обеспечивает продвижение российских интересов. Основная цель — укрепление и расширение сфер влияния на территории бывшего СССР и подрыв НАТО.

16. Стратегическая цель России — переход к реальному многополярному миру,. для чего необходимо подрывать США и систему их союзов, для чего будет применяться самый широкий инструментарий. Оппозиция этому курсу внутри страны будет вести к дальнейшему закручиванию гаек.

17. Экономическое давление на Россию посредством санкций не заставит ее пойти на уступки по Сирии, Украине или где-либо еще. Скорее наоборот, экономическое давление на Россию делает ее внешнюю политику более опасной и непредсказуемой для США.

18. Проблемы, рост коррупции режима Порошенко и разочарование происходящим на Украине среди украинцев, могут привести к досрочным выборам, чему Россия может способствовать. Никаких шансов на то, что Украина в 2018-м году восстановить контроль над Донбассом нет.

19. По СНГ — Белоруссия будет рассматриваться как буфер между Россией и НАТО и оставаться в российской сфере влияния, Карабах будут продолжать «морозить», Среднюю Азию будут совместно с Китаем продолжать выводить из-под американского влияния. конфликт в Молдавии будет продолжаться — США и ЕС будут делать ставку на правительство, Россия на президента.

«В общем, будет интересно», — резюмирует Борис Рожин.



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