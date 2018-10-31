Doing Business-2019: Украина поднялась на 5 позиций

В Украине улучшились 5 показателей из 10

Украина заняла 71 позицию среди 190 стран в ежегодном рейтинге Всемирного банка Doing Business, который описывает уровень легкости ведения бизнеса в 190 странах мира.

ПОЛЕЗНЫЕ ДАННЫЕ. Doing business — ежегодное исследование группы Всемирного банка, оценивающее простоту ведения предпринимательской деятельности на основе 10 индикаторов. Доклад посвящен оценке нормативных актов, регулирующих деятельность малых и средних предприятий на протяжении всего жизненного цикла, и порядку их применения. Рейтинг публикуется с 2003 года.

Исследователи Всемирного банка отмечают, что продвинуться в рейтинге Украине позволили улучшения в показателях защиты миноритарных акционеров (с 81 в прошлом году до 72 пзиции в нынешнем рейтинге), упрощение в части получения разрешений на строительство путем увеличения взноса в городские социальные фонды и развитие инженерно-транспортной инфраструктуры ( рост с 35 до 30 места). Кроме того, отмечено улучшение в части международной торговли — Украина сделала торговлю через границы проще, исключив проверку требований к автозапчастям из полномочий Государственной службы экспортного контроля (продвижение со 119 на 78 место).

В Украине также упростили процедуру споров по выполнению контрактов, что позволило переместиться по этому показателю с 82 на 57 позицию. Незначительное улучшение также зафиксировано по показателю регистрации собственности: +1 позиция (с 64 на 63 место).

Остальные критерии (система уплаты налогов, регистрация бизнеса, доступ к электроэнергии, доступ к кредитам, разрешение неплатежеспособности), согласно отчету, сдерживают продвижение Украины в рейтинге — их показатели ухудшились.

Если говорить о месте среди стран-соседей и стран постсоветского пространства, то позиции страны едва ли не самые низкие. Хуже, чем в Украине, с ведением бизнеса дела обстоять только в Узбекистане и Таджикистане. При этом в пятерку лучших стран постсоветского простарнства вошли Грузия (6 место в общем рейтинге), страны Балтии Литва (14 позиция), Эстония (16 место), Латвия (19 позиция в общем рейтинге).

У РФ и Беларуси 31 и 37 место в рейтинге соответственно.

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