Доходы Украины от транзита газа превысили расходы на его импорт — Liga.net

На транзите российского газа в Европу Украина заработала больше, чем потратила на его импорт, заявил глава Нафтогаза

Доходы Украины от транзита газа в 2018 году превысили расходы на его импорт на $500 млн, сообщил председатель НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев в Facebook.

Когда россияне говорят о восстановлении «баланса интересов», или «нулевой сценарий» — полезно держать перед глазами эту иллюстрацию. На самом деле русских интересует возвращение в прошлое, когда Украина находилась в полной финансовой и политической зависимости», — написал он.

Иллюстрация — Facebook Андрея Коболева

Напомним, 21 января в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры по транзиту газа через Украину из России в Европейский Союз. По итогам переговоров министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Газпром предложил продолжить все действующие контракты с Нафтогазом.

Позже глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил о готовности рассматривать предложения Газпрома, если они базируются на нормах европейского права.

Во время переговоров Еврокомиссия также представила свою позицию относительно условий транзита российского газа в Европу через Украину.

По словам зампредседателя Европейской комиссии по Энергетическому союзу Мароша Шефчовича, следующий раунд переговоров запланирован на май 2019 года.

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