Доходность двухлетних облигаций США упадет до 1% — Citi

Доходность двухлетних облигаций Казначейства США (US Treasuries) может опуститься до 1% годовых к концу 2020 года, если Федеральная резервная система начнет цикл снижения процентных ставок, считают аналитики Citigroup.

«Мы сейчас находимся в важной точке, когда важно понять, снизит Федрезерв ставку единожды, превентивно играя на опережение негативных событий, или же начнет цикл снижения процентных ставок», — пояснили в банке. «Мы не удивимся, если увидим падение доходности двухлетних гособлигаций в район 1% к концу следующего года».

Citi прогнозирует, что ФРС сократит ставку по федеральным фондам на 25 базисных пунктов 31 июля и еще дважды на такую же величину до конца этого года.

«Инфляционные ожидания остаются низкими, мировая экономика сбавляет темпы роста, а сырье выглядит слабо», — отмечают экономисты банка, не исключая возможности дальнейшего снижения стоимости заимствований в следующем году.

Доходность двухлетних американских госбумаг в четверг находится на уровне 1.8381% годовых по сравнению с 1.8320% днем ранее.

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