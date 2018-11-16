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Дочка Нафтогаза построит солнечную электростанцию под Харьковом

Экономика Украины 16 Ноя 2018
Дочка Нафтогаза построит солнечную электростанцию под Харьковом
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  • Дочка Нафтогаза построит солнечную электростанцию под Харьковом  Liga.net

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