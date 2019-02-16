Дочь проректора ВолГУ сдает экзамены из-за границы — Новости Волгограда – v1.ru

Анна Баракова успешно учится в ВолГУ и Кельнском университете

Фото: Анна Баракова/ VK.com

В Волгоградском государственном университете разразился скандал — студенты-экономисты, исправно посещающие занятия, обвинили дочь первого проректора вуза Аллы Калининой в фейковой учебе. Молодые волгоградцы уверены в том, что преподаватели факультета проставляют оценки Анне Бараковой дистанционно, в то время, как она успешно учится в Германии.

— Анна Баракова получает отличные оценки, хотя в вузе не появляется, — рассказали корреспонденту V1.RU общественники, которых студенты попросили официальным письмом разобраться в ситуации. — Студенты утверждают, что девушка с 2016 года живет в Германии и учится в Кельнском университете. Возмущенные несправедливым, по их мнению, отношением к дочери проректора обучающиеся ВолГУ сделали скриншоты с соцсетей девушки, в которых она изображена на фоне достопримечательностей Германии. У каждого фото есть соответствующая геометка. Инстаграм девушки доступен ограниченному кругу лиц, который определяет сама хозяйка страницы. А вот страница «ВКонтакте» открыта, и на ней масса упоминаний Кельна: в том числе ID студентки Анны Бараковой, действующий до конца ноября 2020 года.

«Если меня когда-нибудь спросят о самом тяжёлом дне в моей жизни, то первое место я отдам этому. И какой надо было быть дурой, чтобы не ценить то время, когда живёшь дома рядом с своими самыми любимыми мамой и папой». Так подписала в соцсетях фото с идентификационной картой Анна

Фото: Анна Баракова/ VK.com

На своих публичных страницах в Сети девушка очень активно тоскует по родине и друзьям:

— Я думала, что не знаю, что такое любовь, но моя маленькая девочка, я люблю тебя всей душой, только ты могла найти способ поздравить меня из другой страны и сделать так, чтобы я рыдала на остановке, читая твоё поздравление. Спасибо, что ты есть в моей жизни, я безгранично это ценю.

Девушка очень скучает по своим близким из Волгограда

Фото: Анна Баракова/ VK.com

Что касается Волгоградского госуниверситета, девушка поступила в вуз в 2015 году, и информации об ее отчислении в списках отчисленных нет. Согласно приказу № 53-04-1-1424 от 4 августа 2015-го, она обучается очно и на бюджетной основе в Институте экономики и финансов по специальности «экономика». В этом учебном году она должна получить специальность бакалавра.

— Список некоторых экзаменов «сданных» в 2017–2018 году на отлично: «мировая экономика и международные экономические отношения», «экономическая терминология на иностранных языках», «эволюция экономических учений», «деньги, кредит, банки», «бухгалтерский учет и анализ», «экономический анализ», «методы оптимальных решений», «налоги и налогообложение», «эконометрика», — рассказали корреспонденту V1.RU общественники. — Часть из вышеперечисленных экзаменов проставлена преподавателями в знак уважения и подчинения Калининой, часть, возможно, под угрозой увольнения из вуза.

Находясь в Германии, она успешно учится на пятерки в Волгограде

Фото: Анна Баракова/ VK.com

Кроме того, на официальном сайте ВолГУ размещено исследование в сфере экологии «Оценка эффективности региональной системы переработки отходов», выполненное Анной совместно с матерью в 2018 году. В 2016 году было выдано свидетельство о государственной программе регистрации для ЭВМ «Информационная система мониторинга эффективности функционирования особых экономических зон», авторами которой значатся Анна Баракова и Екатерина Крюкова.

— Источники из университетской среды, пожелавшие остаться анонимными, сообщают: Анна Баракова в спешном порядке была переведена задним числом на заочное отделение. Не исключается, что опять в дело вмешалась «всемогущая» родственница, — добавляют заинтересовавшиеся ситуацией активисты.

В ВолГУ утверждают, что у активистов нет поводов для подозрений

Фото: Анна Баракова/ VK.com

В Волгоградском государственном университете ничего криминального в факте проживания Анны в Германии не видят. То, что она проходила там обучение, подтвердили.

— В рамках академической мобильности в среднем в год в наших университетах-партнерах стажировки и обучение проходят не менее ста студентов ВолГУ. Анна Баракова была одной из них. Кельнский университет — один из многолетних партнеров нашего университета, — пояснил корреспонденту V1.RU руководитель пресс-службы Виктор Виньков.

Все студенты равны, утверждают в волгоградском вузе

Фото: Анна Баракова/ VK.com

В ходе прокурорской проверки были выявлены замечания, отметил представитель вуза, не конкретизировав какие. По его словам, они устранены.

— Никакой несправедливости в том, что кто-то поехал на стажировку, а кто-то нет, я не вижу. В программах академического обмена может принять участие любой желающий этого студент. Когда ребята уезжают, они оформляют индивидуальные графики и планы обучения. На заочное отделение Баракова перевелась после того, как ее стажировка в Германии закончилась. В ходе прокурорской проверки были выявлены замечания, они устранены.

Прокуратурой Советского района действительно были установлены нарушения, которые официально будут озвучены позже. Следственное управление СКР проводит проверку в отношении вуза.

На протяжении нескольких дней проректор ВолГУ Алла Калинина на звонки и сообщения журналистов V1.RU не отвечает. Мы попросили ее официально прокомментировать данную информацию и с нетерпением ждем звонка по известному ей номеру +7 917 840-00-50.

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