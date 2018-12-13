Добыча нефти ОПЕК сократилось в ноябре — Take-profit.org — Город финансов

ОПЕК, Россия и другие союзники условились сократить производство на 1.2 млн баррелей нефти в день.

Это решение было принято после резкого обвала цен с начала октября, на фоне прогнозов по переизбытку предложения в следующем году. Замедление экономического роста и финансовые трудности в странах-потребителях, также, усугубляют опасения из-за спроса на энергоносители в 2019-м.

«После уверенного начала года мировая экономика в 2018-м столкнулась с рядом негативных факторов, в числе которых торговая напряженность, ужесточение монетарной политики и геополитические риски», — отмечает ОПЕК.

В ноябре производство ОПЕК сократилось на 11,000 баррелей в день до32.965баррелей.

Саудовская Аравия поставила на рынок более 11 млн баррелей в день, а месячное производство выросло на 377,000 баррелей в день.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что ожидает сокращения производства до 10.2 млн баррелей в день в январе.

Ноябрьский прирост производства в Саудовской Аравии был сведен на нет исчезновениемс рынка 380,000 баррелей иранской нефти.

ОАЭ и Кувейт нарастили производство в ноябре, однако этот прирост был компенсирован спадом в Ираке, Габоне, Ливии, Нигерии и Венесуэле.

ОПЕК сохраняет свой прогноз по спросу на нефть на 2019-й без изменений, на отметке 1.29 млн баррелей в день.

Прогноз по производству нефти за пределами картеля на 2019-й был снижен на 80,000 баррелей в день, на фоне принудительного сокращения производства в Альберте (Канада) и новых квот ОПЕК.

В следующем году поставки нефти из стран, не входящих в ОПЕК, вырастут на 2.16 млн баррелей, за счет роста производства в США, Бразилии и России.

Поскольку рост предложения превысил спрос, ОПЕК намерена производить на 1 млн баррелей нефти в день меньше в 2019-м, что составляет 31.4 млн баррелей в день.

Наталья Волобоева, Take-profit.org

Источник: Take-Profit

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