Добить экономику. Гройсман пиарится, а украинская промышленность умирает — Украина.ру

В правительстве Украины, вознамерившейся стать «аграрной сверхдержавой», вдруг спохватились и заговорили о «новой индустриализации».

В Киеве прошла конференция «Новая индустриализация: совместные действия правительства и бизнеса», которую почтил присутствием премьер-министр Владимир Гройсман. Как следовало из выступления премьера, украинская экономика растет уже 11 месяцев подряд, но чтобы сделать этот рост устойчивым, стране нужно начать отход от аграрной модели (которая сама по себе показывает рекорды прибыльности) и вернуться к модели индустриальной, к производству машин и оборудования с высокой добавленной стоимостью.

Поворот оверштаг?

Премьер уверяет, что государство готово в этом содействовать. По его словам, пример успешной госпрограммы поддержки промышленности — поддержка национальных производителей сельскохозяйственной техники.Несмотря на войну. Украинские промышленники участвуют в московской выставке

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Также, по мнению Гройсмана, «новой индустриализации» страны будет способствовать успех административно-территориальной реформы, создания отдельных территориальных громад (ОТГ). Эти административные единицы, получая право оставлять у себя 60% налогов и самостоятельно развивать производства, начинают активно конкурировать за привлечение инвестиций — как зарубежных, так и внутренних.

Бюджеты ОТГ быстро растут, и они сами, по мнению Гройсмана, заинтересованы в реиндустриализации Украины.

«Очевидно, что экономика и бизнес требуют нового качества от инфраструктуры, и мы это понимаем. Начиная от автомобильных дорог на Украине, завершая вопросом «Укрзализныци», авиасообщения, украинских портов. Все это — единая логистическая система, которая начинает выстраиваться. Потому инфраструктурные проекты будут одной из основ нашей политики в 2019 году», — пообещал Гройсман.

По его словам, приоритетные задачи правительства — улучшение бизнес-климата, новая система управления госсектором, честная и прозрачная приватизация, а следовательно, вхождение инвестиций в реальный сектор.

«Предвыборное пустословие»

На конференции Гройсман не преминул рассказать, что создано Экспортно-кредитное агентство (ЭКА), которое должно помогать украинским экспортерам высокотехнологической продукции выходить на новые рынки, и что правительство этим занимается.

По мнению экономического эксперта Виктора Скаршевского, это откровенная ложь. Он напомнил, что президент Украины еще в конце 2016 года подписал закон «Об обеспечении масштабной экспортной экспансии украинских производителей путем страхования, гарантирования и удешевления кредитования экспорта», предусматривающий создание на Украине ЭКА. Закон предусматривает перечень секторов промышленности, которые могут претендовать на поддержку ЭКА. В 2016 году Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) оценивало долю секторов, входящих в этот перечень, в 16,5% общего экспорта украинских товаров.

«Агентство создано лишь на бумаге. Министерство экономического развития и торговли саботировало создание этого агентства, и только лишь в бюджете 2018 года в бюджете предусмотрена строчка 200 млн грн на создание ЭКА. Этих денег, естественно, не хватит на поддержку, но в любом случае в бюджете есть уже ресурс. Но за 10 месяцев правительство Гройсмана израсходовало на создание ЭКА ноль гривен ноль копеек.Суслов: Экономика и промышленность Украины деградируют

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В бюджете этого года предусмотрено 50 млн гривен на государственный институт по продвижению экспорта, и потрачено — ноль гривен ноль копеек. В бюджете 2019 года на ЭКА предусмотрено всего лишь 86 млн грн. Еще в начале года премьер обещал, что в июле на Украине заработает Фонд развития инноваций, на который правительство выделило 50 млн грн. Предполагалось, что на эти деньги смогут профинансировать до 80 украинских стартапов.

Во-первых, 50 млн грн — это мизер. И у меня вопрос: почему Гройсман говорит о том, что на 2019 год выделено, если в этом году не профинансировано ничего? Получается, что поддержка — вообще не в приоритетах этого правительства, и все, что рассказывает Гройсман, — это предвыборное пустословие», — рассказал в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру Виктор Скаршевский.

Убийственный разрыв кооперации

Украине в наследство от СССР досталась мощнейшая промышленность, включающая замкнутые циклы производства в сфере авиации, автомобиле- и судостроения, некоторых отраслей ВПК, а также ряд передовых предприятий космоса, приборостроения, атомной энергетики и т.д.

После обретения независимости предприятия в основном работали по кооперационным схемам с российскими компаниями. Для украинского машиностроения российский рынок был основным, потому что в других высокоразвитых странах, например странах ЕС, собственные производители получают преимущества на рынке, их интересы всячески защищаются, и конкурировать с ними весьма проблематично.

После победы «Евромайдана» украинские власти под разными предлогами полностью запретили кооперацию с РФ. Уже потеряны самые высокотехнологичные отрасли промышленности. Тот же «Южмаш» практически простаивает, связанные с ним в кооперации десятки украинских предприятия тоже остановились. То есть космической отрасли на Украине, считайте, уже нет. Из-за свертывания экономических отношений с РФ и невозможности найти другие рынки машиностроение находится в глубоком кризисе.

Как показывает опыт последних лет, украинский правящий класс всерьез воспринял слова экс-посла США на Украине Джеффри Пайетта об «аграрной сверхдержаве» (а примеров таких мировая история не знает). Понято, что «аграрная сверхдержава» не предполагает наличия промышленности высокого передела и науки как таковых. Не случайно в рейтинге самых инновационных экономик мира от Bloomberg, который учитывает и наличие в странах высокотехнологичных предприятий, Украина за последние четыре года скатилась с 33-го на 46-е место. Учитывая, что в рейтинге всего 50 стран, стране осталось совсем немного, чтобы покинуть его навсегда.

Стрельба себе в ногу

Бездумный разрыв кооперационных связей и технологических цепочек привел к остановке или снижению темпов производства большей части украинского машиностроения.

Практически весь ассортимент предприятий украинского военно-промышленного комплекса был тесно привязан к выпуску российских кораблей и самолетов. В марте 2014 года Украина ввела нормативные документы, которые запрещают поставку вооружений, военной техники и комплектующих для российских предприятий «оборонки».

А в августе 2014-го президент Петр Порошенко запретил любое сотрудничество с РФ в сфере военно-промышленного комплекса. Из-за запрета на поставки в Российскую Федерацию, введенного украинским правительством, компания «Мотор Сич», ранее тесно сотрудничавшая с российским ВПК, оказалась на грани закрытия, поскольку 85% выпускаемого на заводе оборудования отправлялось в Россию, а ничего взамен политика евроинтеграции не предусматривает. В итоге завод, вынужденно отказавшись от поставок для военно-промышленного комплекса России, начал умирать.Работники украинского промышленного гиганта уезжают поднимать экономику Польши

Итогом всех этих действий стало исчезновение предприятия из топ-100 компаний в мировом рейтинге. Полностью утрачена надежда на возобновление в дальнейшем сотрудничества с российским ВПК и для Николаевского «НПКГ «Заря-Машпроект» — в конце апреля прошлого года в России запустили производство корабельных газотурбинных двигателей, которые ранее собирались только на заводе «Заря-Машпроект».

«Южный машиностроительный завод имени Макарова», который является крупнейшим на Украине предприятием ракетно-космической отрасли, начиная с 2014 года начал терять заказы из-за разрыва отношений с Россией. В 2014 году в связи с финансовыми проблемами, возникшими у операторов проектов на мощностях «Южмаша» было приостановлено производство ракет-носителей «Зенит» в рамках международных программ «Морской старт» и «Наземный старт».

Осенью 2016 года завод перевели на режим работы один день в неделю. Из-за долгов по зарплатам сотрудники завода увольняются и уезжают работать за границу. Через два-три года вообще не останется специалистов, способных что-то разрабатывать и выпускать.

Международные проекты заглохли

Правда, в прошлом году «Южмаш» сообщил о заключении с компанией S7 Sea Launch Limited контракта на производство и поставку 12 РН «Зенит». Примечательно, что контракт на производство и поставку ракет заключен с российским холдингом, который выкупил площадку Sea Launch.

В российской РКК «Энергия» не верят, что Украина сможет построить ракеты-носители без российских двигателей: РН Зенит-3SL создана на основе двухступенчатой РН Зенит-2 разработки ГП КБ «Южное» и производства ГП «Южмаш», тогда как разгонный блок ДМ-SL разработан и производится в российском РКК «Энергия».

Что касается флагмана украинского авиастроения, то потенциальные заказчики не спешат заказывать самолеты у госпредприятия «Антонов». Отчеты «Антонова» с международных выставок о пополненном портфеле заказов впечатляют, однако в реальности все обстоит несколько иначе. С определенной долей оптимизма можно говорить лишь о контракте по поставке авиакомпании Silk Way (Азербайджан) 10 самолетов Ан-178. Даже был подписан контракт, в рамках которого Баку перечислил «Антонову» 1 млн долларов. Азербайджан настраивался на последующую организацию и адаптацию сборочного производства на собственных мощностях.

Однако в Киеве с 2016 года проект начал глохнуть, перестали проводиться испытания самолета, работы по его сертификации и так далее. Программа, по сути, остановилась. По мнению бывшего президента ГП «Антонов» Дмитрия Кивы, которым он поделился в октябрьском интервью «Зеркалу недели», на сегодня понятно, что самолета, который должен поставляться азербайджанской стороне, попросту не будет.На Украине ускорилось падение промышленного производства

Ан-178 стал классической жертвой зависимости украинского авиапрома от российских комплектующих. После начала вооруженного конфликта в Донбассе был введен запрет на закупку запчастей в России, что, фактически, остановило производство самолетов на Украине.

Правда, руководство «Антонова» периодически заявляло, что уже вот-вот, на подходе полное замещение комплектующих из РФ деталями производства других стран. Но, как видно из истории с Азербайджаном, процесс идет не так уж и гладко. Для «Антонова» это уже не первый скандал, связанный с производственными проблемами.

Ранее именно по причине отсутствия российских комплектующих едва не сорвались поставки Ан-74 Казахстану. По информации издания «Страна.UA», казахские партнеры сами закупили необходимые комплектующие у россиян, поставили их на Харьковский авиазавод и только благодаря этому Ан-74 был доукомплектован.

Упущенные возможности

Следует напомнить, что в декабре 2013 года, когда протестующие на Майдане требовали немедленного подписания Соглашения об ассоциации с Европейский союзом, президент Виктор Янукович подписал в Москве несколько документов, которые давали новые возможности для украинских высокотехнологичных отраслей.

Среди них — межправительственное соглашение о реализации мер государственной поддержки возобновления серийного производства самолетов семейства Ан-124 с двигателями Д-18Т и их модификациями, межправительственный протокол о поставках товаров по производственной кооперации, меморандум о намерениях по активизации сотрудничества в сфере судостроения между Министерством промышленности и торговли РФ и Министерством промышленной политики Украины. Однако всему этому не суждено было воплотиться в жизнь.

Виктор Скаршевский уверен, что при действующей власти индустриализации — ни новой, ни какой еще либо еще — не будет.

«Потому что у них самое основное — это сотрудничество с МВФ, кредиты от МВФ и связанные с этим кредиты, которые поступают в правительство. Сейчас у реформаторов праздник — Евросоюз выделил 500 млн евро. Это предновогодний подарочек, потому что эти деньги идут в бюджет и не имеют никакой целевой привязки. Их можно использовать на любые цели, тем более что за 10 месяцев недофинансирование расходов бюджета составило 60 млрд грн», — пояснил Скаршевский.

В ожидании нового мирового кризиса

По мнению экономиста, теоретически индустриализация на Украине возможна за счет таких отраслей машиностроения, как автомобиле-, самолето- и ракетостроение.Депутат Верховной Рады: Украина умрёт, если экономически изолирует себя от России

«К сожалению, многие высококлассные специалисты-инженеры уже уехали из Украины. И особенно в последнее время в связи с политическими событиями последних пяти лет волна отъездов нарастает.

Главным покупателем продукции украинского машиностроения всегда была Россия. Торговые связи начали разрываться по инициативе России еще с 2012 года, когда россияне запрещали экспорт украинской молочной продукции и вообще продовольствия. И с того времени экспорт украинского машиностроения в Россию сократился в 10 раз. Вообще экспорт в Россию сократился в пять раз — с 20 млрд до 4 млрд долларов.

Есть другие рынки, где можно было бы продавать продукцию украинского машиностроения, — Азия, Африканские страны, где остались связи еще с Советского Союза и где наша продукция еще может быть конкурентоспособной. В идеале была бы производственная кооперация с Европейским союзом в области машиностроения.

Но, как мы слышали, ЕС больше всего заботит снятие моратория на поставку леса-кругляка. Украина не интересует их как бизнес-партнер, тем более как конкурент, в ЕС рассматривают нашу страну только лишь как сырьевую базу, более того, они этого и не скрывают», — пояснил Виктор Скаршевский.

По его мнению, фундаментальная проблема Украины заключается в том, что украинская власть основным вопросом ставит «С кем мы?», в то время как Россия как минимум ставит вопрос «А кто с нами?».

«Это другое позиционирование. И эта «меньшовартисть» [неполноценность], к сожалению, проявляется на Украине во всем. Например, украинское правительство обращается к тому же МВФ и спрашивает, что еще нужно сделать, чтобы получить очередной кредитный транш. А должно быть: «У нас есть стратегический план действий для развития, и необходимо внешнее финансирование. Если хотите, участвуйте. Не хотите, обойдемся без вас». Это совсем другой разговор», — подчеркнул Скаршевский.

Тем временем Международный валютный фонд прогнозирует в ближайшие годы наступление нового мирового финансового кризиса из-за падения стоимости основных сырьевых продуктов. По словам заместителя главы МВФ Дэвида Липтона, кризис ударит прежде всего по тем странам, которые занимаются продажей сырья, и по Украине с экспортом зерна и металла в их числе.

К сожалению, на Украине власть занимается чем угодно — вместо реформ и создания экономического запаса прочности.

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