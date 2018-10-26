До краха Америки осталось 15 лет

Через 15 лет США с большой долей вероятности вступят в вооруженный конфликт с Китаем. Такое мнение высказал бывший командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

По его словам, европейским союзникам США придется самостоятельно поработать над укреплением своей обороны перед лицом «возродившейся» России. Поскольку Америка сосредоточится на защите своих интересов в Тихоокеанском регионе.

«США нужно, чтобы Европа была очень надежной опорой. По моему мнению — это не неизбежно, но весьма вероятно — через 15 лет мы окажемся в состоянии войны с Китаем», — заявил генерал во время своего выступления на Варшавском форуме по безопасности.

«У США не хватает возможностей для того, чтобы предпринять все необходимые меры в Европе и Тихом океане для ответа на китайскую угрозу», — считает Ходжес. Генерал подчеркнул, что несмотря на изменение геополитических приоритетов, США по-прежнему «непоколебимы» в своей поддержке НАТО. По его словам, обеспечение безопасности Европы входит в список основополагающих интересов Америки, несмотря на то, что ранее Дональд Трамп неоднократно сомневался в пользе военного блока.

«Мы по-прежнему будем вкладываться в Европу, проводить здесь учения, ротировать силы, а также разворачивать контингенты на постоянной основе на тот случай, если через 10−15 лет мы вступим в конфликт на Тихом океане», — добавил он.

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Заметим, высказывания Бена Ходжеса не являются параноидальным психозом. В январе заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США, генерал Пол Сельва объявил, что американская армия, следуя Стратегии национальной обороны США, готовится к войне с Россией и Китаем.

Сельва объяснил, что сценарии противостояния Москве и Пекину по отдельности (на одновременный конфликт с РФ и КНР у американцев не хватает ресурсов) имеют свои особенности. Однако в них есть и совпадения, потому что в них предполагается участие одних и тех же сил.

«В случае конфликта с Китаем в основном сражение будет происходить на море и в воздухе. Это не значит, что в нем не примут участие сухопутные силы и морская пехота, но их роль будет вспомогательной», — отметил он.

«Наоборот, в случае с Россией сражение будет происходить на земле и в воздухе. Но без военно-морских сил не обойтись, потому что в Россию и Европу перебросить большие силы можно только по водам Северной Атлантики. Без сражения на море во время этого перехода не обойтись, но в основном все будет происходить на земле», — подчеркнул Сельва.

При этом американский генерал призвал не думать, что с Россией в первую очередь должны справляться страны Европы. «Россия является вызовом для всего мира», — сказал он, отметив, что этот момент прописан в Национальной стратегии обороны.

Насколько серьезны планы военного командования США в отношении Китая, как в реальности выглядят перспективы вооруженного конфликта с ним?

— Статус ревизионистских держав закреплен за Китаем и Россией в официальных документах США, — напоминает ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров. — И заявления, что война с КНР начнется через 15 лет — способ военно-психологического давления на Поднебесную. Если же рассматривать это заявление всерьез, большой вопрос, что будет с Америкой к 2033 году.

Я считаю, будущее США туманно. Штаты теряют экономические и политические позиции в мире, перестают быть привлекательной страной с культурно-цивилизационной точки зрения. Не исключено, что через 15 лет американцы значительно ослабнут — и в политическом, и в военном отношении.

Здесь надо понимать, что в военном отношении США на 50% зависят от плацдармов и возможностей, которые обеспечивают их союзники: Европа, Япония, Саудовская Аравия. Опираясь на эти бастионы, Америка имеет возможность проецировать свою мощь. Если же представить, что у США таких союзников нет — что американцы сами по себе смогут сделать? Да, они будут сидеть у себя на континенте, ощетинившись ракетами и имея мощнейший флот — и что из этого?

У Китая флот, надо думать, будет не меньше — и что американцы смогут сделать?!

«СП»: — Вы считаете, через 15 лет США утратят поддержку своих союзников?

— Ситуация вполне может развиваться таким образом. Сейчас США пытаются удержать в своих руках так называемую коалицию Запада, и одновременно заставить ее платить за все. Но остается открытым, как долго Вашингтон сможет сохранять это положение.

Раньше США устраивали страны Запада как лидер, потому что брали на себя и основную долю ответственности по обороне, и были основным рынком для экспорта товаров стран-союзников. В результате, страны Запада на США наживались.

А сейчас США закрывают свои рынки, и заставляют союзников больше платить за оборону. Тот же Бен Ходжес не просто так заявил в Варшаве, что Штаты не способны одновременно противостоять России и Китаю — мол, европейцы, сами скидывайтесь на обеспечение безопасности.

Вот и получается, что системы, при которой страны-вассалы США получали преференции, уже не будет. Что вассалитет остается, но преференций больше не предвидится. И возникает ключевой вопрос: насколько это устраивает союзников США, и насколько сами США в будущем смогут полагаться на их поддержку?

Так что через 15 лет, возможно, США союзников растеряют, и в итоге ослабнут настолько, что воевать уже не смогут — ни с Россией, ни с кем другим.

«СП»: — Какой главный вывод следует из заявления Ходжеса?

— Вашингтон твердо усвоил: одновременно воевать с Россией и Китаем не получится. Это значит, надо заставить США распылять ресурсы. Нужно создавать американцам проблемы и вызовы в различных районах мира, и поддерживать эти вызовы. А бросить вызов американцам способны не только Россия и Китай, но и Северная Корея, Иран, в перспективе — страны Латинской Америки.

Чем больше растет эта многополярность, тем меньше у США возможности доминировать. Сейчас американцы пытаются вылезти за счет союзников, еще сильнее их обобрав. Но союзники уже не горят желанием поддерживать в этом Америку.

«СП»: — Откуда это видно?

— Например, по поведению Германии. Немцы не хотят увеличивать расходы на оборону, и не хотят разрывать энергетическое сотрудничество с Россией. Англичане вообще действуют хитро: подбивают США на антироссийские действия, а при этом укрепляют собственную оборону и выстраивают доверительные отношения с Китаем. Итальянцы тоже не в восторге от конфронтации. У нас с Италией большие проекты, и зачем итальянцам деньги на оборону выделать, если можно подзаработать, сотрудничая с Россией?

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Вот и получается, что у США — сложная ситуация. Теперь они нас с Китаем пытаются стравить — неслучайно советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон упомянул, что на переговорах в Москве обсуждался Китай. Он это сделал целенаправленно: чтобы у китайцев возникло подозрение, что мы с американцами за их спиной пытаемся сговориться. На что последовала своевременная реакция МИД РФ: мы не обсуждали Китай, и не считаем это возможным без присутствия представителей Пекина.

«СП»: — Что из себя будет представлять Китай через 15 лет в военном отношении?

— Думаю, Китай будет сопоставим с США — по крайней мере, по количеству вооружений. Главное для КНР — военно-морской флот. Китайцам для сдерживания американцев надо построить 6−7 авианосцев, около 50 подлодок, большое число фрегатов. Тем не менее, думаю, к 2030 году потенциалы военных флотов США и Китая сравняются. При этом американцы будут вынуждены контролировать еще и Северную Атлантику, чтобы противостоять России.

Так что война в 2033 году с Китаем вряд ли будет. Москва однозначно поддержит Пекин, и Вашингтон просто обречен на поражение в этом неядерном вооруженном конфликте.

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