До конца года в Украине взлетят цены на молочку

Молочные продукты в Украине подорожают / ua.depositphotos.com

До конца 2021 года в Украине может подорожать молочная продукция – цены вырастут примерно на 2%. Основные причины подорожания – увеличение себестоимости производства молочных товаров и продуктовая инфляция.

Как объяснил аналитик Ассоциации производителей молока Владимир Андриец, продуктовая инфляция – это постоянная проблема, а сезонность может ее только усиливать. И особых предпосылок для стабилизации ценового роста нет, передает Delo.ua.

Эксперт добавил, что существующие программы государственной поддержки фермеров и импорт коров уже не справляются с масштабами сокращения их поголовья у фермеров.

«Несмотря на то, что в промышленном секторе за последние полгода отмечается постепенное наращивание поголовья коров, оно не перекрывает темпы сокращения коров в домохозяйствах. Поэтому в ближайшей перспективе стабилизации в целом по отрасли не ожидается», — отметил Андриец.

Читайте такжеУдар по карману обычного украинца: названы продукты, которые подорожают осеньюОдним из методов стабилизации цен на молочную продукцию в Украине является импорт коров или нетелей. В 2021-м он даже усилился, но такие темпы не перекрывают отрицательную динамику.

Цены на продукты в Украине — о чем ранее писал Главред:

Цены на сахар в Украине в ближайшее время могут значительно измениться. Это связано с тем, что 21 августа стартовал сезон сахароварения. Первым производство нового сахара запустил Селищанский сахарный завод, один самых старейших заводов в Украине.

В Украине в ближайшее время стоит ожидать роста цен на молоко. Как заявил советник ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса Владимир Лапа, рост цен может произойти уже осенью этого года.

Кроме того, сахар и масло подорожали почти в два раза по сравнению с прошлым годом, а цены на яйца взлетели почти на 30%. Подсолнечное масло в Украине подскочило в цене почти в два раза, если сравнивать с показателями лета 2020 года.