до каких пределов упадет доллар — Минфин

Четверг опять пройдет на валютном рынке интересно и динамично.

Хотя особого роста объемов сделок «Минфин» на сегодня не прогнозирует, так как основной фактор для увеличения активности клиентов (расчеты за купленные на аукционе Минфина Украины гривневые и долларовые облигации) — свое уже вчера на межбанке отыграл. По нашим прогнозам статистика торгов 14 ноября составит $160-210 млн при заключении до 420-500 сделок.

Но за счет других факторов — рынок останется очень интересным:

Во-первых — психологически участники торгов настроены на дальнейшее укрепление гривны, что немаловажно для курсового тренда в течение сессии. Покупатели не готовы сильно переплачивать за валюту и отчаянно торгуются, играя не дефиците гривны у большинства клиентов. А продавцы уже смирились с постепенным снижением котировок и стали более уступчивы при торговле. Этим активно будут пользоваться как непосредственно прямые покупатели, так и спекулянты.

Во-вторых — наличный рынок по прежнему остается союзником гривны и постепенно снижает свои ценники. Сегодня с утра обменники продавали доллар уже по 24,40 гривны, сохраняя «шаг» понижения котировок на приблизительно 3-5 копеек в день. Игра наличного рынка «на понижение» также работает и на укрепление нацвалюты на всех других сегментах валютного рынка.

Инвестирование с залоговыми гарантиями от Cronvest

В-третьих — у бизнеса приближается время выплаты авансов персоналу за текущий период (обычно 15-17-е число ежемесячно) и компаниям нужна гривна. А с учетом скорого приближения периода налоговых платежей как за прошлый месяц, так и частично — за прошлый квартал — дефицит гривны только усилится. Это также заставит клиентов (особенно экспортеров) активно продавать валюту на межбанке.

В — четвертых — падает ликвидность в банковской системе, что было ожидаемо после вчерашних расчетов за ОВГЗ. Корсчета банков на утро 14 ноября снизились практически на 1 млрд гривен — до 53,9 млрд. Уменьшение гривневого навеса — всегда работает в пользу нацвалюты на межбанке.

Позитивный настрой валютного рынка на укрепление гривны отразится на котировках межбанка в течение сессии. Как и вчера — основную роль в ценообразовании по доллару сегодня сыграет Нацбанк и поведение крупных игроков. Пользуясь ситуацией — регулятор продолжит выкупать в резервы излишек предложения доллара на межбанке и его ценники будут снова определять «курсовую погоду» на рынке. Крупные операторы будут закрывать свои текущие задачи и во время своих выходов на торги — периодически менять соотношение спроса и предложения на межбанке в течение сессии.

«Минфин» ожидает на сегодня очередного выхода Нацбанка со скупкой доллара через Matching и коридор по доллару в пределах 24,15-24,35 гривен. Ниже котировки четверга уже вряд ли просядут, так как выкупы регулятором доллара на торгах снизят понижающий эффект как для банков, так и для их клиентов.

Котировки наличного валютного рынка:

Курс доллара в банках на 10 утра: прием 24,10-24,25 и продажа 24,32-24,50 гривен.

В обменниках финкомпаний: покупка 24,25-24,355 гривен и продажа 24,40-24,45 гривен.

Следите за интересными и эксклюзивными материалами «Минфина» в Telegram

Источник