Дневник пандемии. Магия московской статистики и генеалогия теорий заговора | Политика

Горожане в Парке Горького в первый день отмены карантина. Фото: Артем Житенев /ТАСС

Дневной прирост количества зараженных коронавирусом по всему миру продолжает увеличиваться – если в начале мая в день на планете выявляли около 80 тысяч новых случаев, то сейчас – 120 тысяч. Однако другие темы начинают понемногу вытеснять пандемию из новостной повестки. Возможно, это происходит потому, что эпицентр болезни перемещается в не слишком интересные главным мировым медиа бедные страны.

Американские штаты продолжают снимать ограничения, хотя темпы распространения болезни не снижаются. Иран совершил такую ошибку месяц назад и сейчас переживает вторую волну эпидемии с новыми рекордами дневного прироста. Бразильский лидер Болсонару отрицает достоверность статистики собственного правительства, а Мосгорздрав невольно указывает на недостоверность официальных цифр Роспотребнадзора.

Главные цифры

По данным университета Джонса Хопкинса, к 11 июня общее число заболевших COVID-19 в мире достигло 7 млн 409 тысяч человек. Умерло от инфекции 417 тысяч, выздоровело – 3 млн 487 тысяч.

На первом месте по числу заболевших продолжает оставаться США, где число инфицированных достигло 2 млн (погибших – 112 тысяч). На втором месте Бразилия с 772 тысячами, за ней следует Россия с 501 тысячей, четвертое место занимает Великобритания, где заразились 292 тысячи.

Быстрее всего болезнь сегодня распространяется в Бразилии, где ежедневный прирост заболевших на второй неделе июля превысил 30 тысяч человек и достиг значений пика эпидемии в США. Стремительно ухудшается ситуация и в Индии, которая с 276 тысячами больных вышла на пятое место, обогнав все европейские страны, кроме Великобритании; дневной прирост новых случаев в Индии сейчас составляет 10–12 тысяч. Ухудшается ситуация в соседнем Пакистане, где каждый день выявляют более 5 тысяч новых случаев, и в Иране. В Ливии, Ираке, Уганде, Мозамбике и Гаити дневной прирост заболевших удваивается каждую неделю.

В мире

Иран переживает вторую волну эпидемии. 7 июня страна прошла новый абсолютный пик заражения – за день было выявлено 3 574 новых случая. Предыдущий пик произошел еще 30 марта, когда заразились 3110 человек. После этого заболеваемость стала падать, что было воспринято правительством страны как сигнал к снятию ограничений. Однако в первых числах мая дневной прирост заболевших резко подскочил и продолжает расти до сих пор.

Главный эпидемиологический врач Ирана утверждает, что заболеваемость выросла из-за увеличения количества тестирований. Однако и сама доля положительных тестов растет – если к концу апреля их было менее 10%, то сейчас почти 15%. Как отмечает иранский корреспондент BBC Ран Рахимпур, руководство страны не хочет признавать факт второй вспышки, потому что локдаун и так слишком сильно ослабил экономику, и если его придется повторить, государство потеряет возможность выполнять свои социальные обязательства.

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