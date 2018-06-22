Днепропетровщина заняла первое место в рейтинге инвестиционной эффективности

Агентство «Евро-Рейтинг» назвало Днепропетровскую область первым номером в Рейтинге инвестиционной эффективности областей за первый квартал 2018

Исследование агентства проводились по 22 областям Украины, во внимание не принимались Донецка и Луганска. Специалисты учитывали два показателя: инвестиционную активность (капитальные и иностранные инвестиции, строительные работы) и эффект от привлеченных средств (ввод объектов в эксплуатацию, трудоустройство безработных, зарплата).

«Цель рейтинга — оценить инвестиционную привлекательность региона, а еще — определить, какие практические результаты имеют территории после привлечения инвестиций. Это своего рода косвенная оценка эффективности власти на местах. Такие исследования проводим ежеквартально, далее — подводим итоги года», — отмечают в агентстве.

Наибольшее количество баллов в первом квартале 2018 года — 236 — получила Днепропетровщина. В пятерке лучших — Волынская, Львовская, Киевская и Закарпатская области.

«Первая в Украине мини-ГЭС в Васильковке, три котельные в днепровских больницах, генерирующие наибольшее в стране количество тепла, а еще — самая мощная в области солнечная электростанция в Никополе. Это лишь несколько примеров сотрудничества с инвесторами, — отметил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко. — Мы создаем все условия для людей, которые стремятся вкладывать деньги в Днепропетровскую область. Благодаря этому, появились новые инфраструктурные объекты, дополнительные рабочие места, увеличились местные бюджеты. На благоприятном бизнес-климате акцентирует внимание и Президент Украины Петр Порошенко».

В 2017 году Днепропетровщина заняла второе место в этом рейтинге.

Как сообщалось ранее, Днепропетровская область также вошла в число лидеров областей по созданию в опорных школах нового образовательного пространства рейтинга Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины. Кроме того, Днепропетровская ОГА в прошлом году стала одним из лидеров в использовании системы ProZorro в допороговых госзакупках.

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