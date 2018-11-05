Вы здесь: Главная / Мировая экономика / Дмитрий Медведев: Россию устраивают нынешние цены на нефть

Дмитрий Медведев: Россию устраивают нынешние цены на нефть

Мировая экономика 05 Ноя 2018
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

  • Дмитрий Медведев: Россию устраивают нынешние цены на нефть  Радиостанция ЭХО МОСКВЫ (Блог)

    • Full coverage

    Источник

    ← Акции или облигации: куда лучше вложить сегодня Главред (Украина): когда доллару наступит конец? →



    Экономические новости Украины и мира.
    Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
    ↑ Scroll to top