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Дмитрий Медведев обеспокоен по поводу американской демократии. Он написал большую статью на эту тему

Мировая экономика 16 Янв 2021
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16 Января, 11:55, 2021 г.

Бывший президент РФ, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев написал для ТАСС большую статью о происходящем в США и отношениях России и Америки. В статье экс-президент подробно анализирует ход предвыборной кампании в США и недостатки американской избирательной системы. По его словам, это важно для всего мира, потому что от происходящего в Штатах сильно зависят мировая экономика и международные отношения. «Проблема заключается в том, что всему миру становится „неудобно“ работать с такой страной, так как США становятся непредсказуемым партнером», — пишет Медведев.

Дмитрий Медведев. Фото Kremlin.ru

Избирательная система и беспорядки в Вашингтоне

Судя по статье, Медведев глубоко погружен в ход американских выборов, в том числе в происходящее в отдельных штатах. Он считает, что в целом существующая в США система выборщиков архаична и нуждается в реформировании. «Складывается тяжелая ситуация, когда десятки миллионов избирателей не верят в то, что итоги голосования отражают фактическую волю народа», — пишет Медведев.

Говоря про беспорядки в Вашингтоне, Медведев не избегает риторики, характерной для российских официальных СМИ — напоминает о том, что США поплатились за поддержку так называемых «цветных революций» во всем мире. «Технологии, которые раньше использовались для демократизации других государств, бумерангом вернулись в Вашингтон. А холодная гражданская война, идущая в США на протяжении нескольких месяцев, достигла своего апогея», — пишет он.

Медведев о блокировке Трампа в Twitter

Конечно, Медведев, активно использовавший блоги во время своего президентства, не смог пройти и мимо блокировки Дональда Трампа в Twitter. Он критикует администрацию соцсети за это решение и считает происходящее опасным прецедентом.

«Возникает вопрос, кто эти высшие судьи, решившие, что могут по своей воле, по одним только им ведомым правилам, а по сути — из-за своих политических пристрастий лишить возможности президента страны общаться с многомиллионной аудиторией? Хорош или нет Трамп, но он гражданин своей страны, да еще и должностное лицо, которому доверяет практически половина американцев. Получается так, что несколько технологических корпораций, расположенных в Калифорнии, почувствовав вкус к власти, позволили себе свободно манипулировать новостями и фактами, исходя из своих политических предпочтений. Что это, как не оголтелая цензура?», — пишет Медведев.

О возможности сотрудничества с администрацией Байдена

В то же время, статья Медведева демонстрирует осторожный оптимизм экс-президента по отношению к новой американской администрации. «Весьма оптимистично звучат предвыборные обещания относительно продления Договора по СНВ-3 с Россией, который Дж. Байден назвал „якорем стратегической стабильности между Соединенными Штатами и Россией“», — пишет Медведев.

«В ближайшие годы наши отношения, по всей видимости, останутся крайне холодными. И сейчас мы не ждем ничего, кроме продолжения жесткой антироссийской политики. Но, возможно, Дж. Байден вернется к тому, что еще оставалось в нашей совместной повестке, например к вопросам контроля над вооружениями», — пишет Медведев. Он также напоминает, что в администрацию Байдена вошли многие сотрудники администрации Барака Обамы. Можно вспомнить, что с этим президентом США Медведев конструктивно сотрудничал, когда сам занимал пост президента.

«Мы не хотим проблем США. Причем по практическим причинам: такие проблемы создают общие волны нестабильности, которые захлестывают и нас. Проблемы США могут быть решены только самими американцами. И при хорошем управлении своей страной», — заключает Медведев.

«Конечно, только сами американцы могут решить, нужно ли им оставить в стороне свой национальный эгоизм и начать реформу электоральной системы, а вместе с ней и реформу политической жизни. Пока реального движения к этому нет. Нет даже намеков на желание что-то изменить. А мировое сообщество при этом уже сейчас платит слишком большую цену за нежелание США меняться», — считает экс-президент.

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