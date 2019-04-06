Дмитрий Лекух: Западу нужен начальник «ликвидационной комиссии» — Новороссия

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер завил о поддержке Порошенко в президентской гонке, несмотря на его явный отрыв от другого кандидата на президентское кресло, комика Зеленского, уверенно побеждающего в первом туре.

В чем причина поддержи отстающего Порошенко и значит ли это, что Запад еще не списал его окончательно, объяснил политолог, писатель и публицист Дмитрий Лекух.

«Западу нужен начальник так называемой «ликвидационной комиссии». И, конечно, требуется, чтобы он был управляемым. Все дело в том, что на Украине сейчас проходят именно выборы главы так называемой «ликвидационной комиссии», а вовсе не президента. Чтобы понять это, надо просто посмотреть в цифры, в статистику, динамику по экономике и, самое главное, украинские долги. Тогда станет понятно, что фактически на Украине сейчас рушится вся инфраструктура: политическая, гражданская. Страна скатывается в уголовный хаос и полный беспредел уличной преступности. Поэтому, истинные причины поддержки Порошенко, как говорится, все налицо», – пояснил Дмитрий Лекух.

По мнению эксперта, вариант с выборами на Украине оттягивает процедуру дефолта.

«Вариант с выборами – самый безболезненный вариант для Киева, нынешняя экономика Украины дефолта просто не выдержит. Поэтому создается «ликвидационная комиссия», которая окончательно оформится, когда будет избрана Верховная Рада. Хотя такой вариант развития событий на Украине стал понятен, когда МВФ открыл для Украины новую программу поддержки экономической политики stand-by. Как известно, stand-by считается кредитом последней надежды, его невозможно не вернуть, ответственность наступает автоматически в момент невозвращения денег взятых по кредитной линии.

Поэтому те 14 месяцев, которые МВФ дали руководству нынешней Украины как раз и нужны для выборов и в Верховную Раду, и президента. Повторюсь, образуется «ликвидационная комиссия».

Эксперт подчеркнул, что данная «комиссия» запустит процесс ликвидации экономики, а вполне возможно, что и государственности своей собственной страны.

«По подтвержденным данным Украина должна МВФ 80 миллиардов долларов. Учитывая, что в стране отрицательное внешнее торговое сальдо и дефицитный бюджет, понятно, что отдать такие долги невозможно. При дефицитном бюджете денег взять негде.

Поэтому, кто бы ни стал президентом, Украину ждет дефолт и ликвидация. Но если приходит Зеленский либо даже Бойко – это будет более мягкий сценарий развития этих событий. Петр Алексеевич же, скорее всего, постарается обнулить долги через большую войну с Россией, под которую Украину бросят как шахида под танк», – резюмировал эксперт.



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