Дмитрий Гачко, «ИТ-Град»: Мы любим технологии и у нас международные амбиции — TAdviser

2018/12/24 15:44:52

Компания «ИТ-Град» была пионером IaaS и начала предлагать облачные услуги на российском рынке тогда, когда даже термин cloud computing еще не получил широкого обращения, а заказчикам приходилось объяснять, какие преимущества дает аренда IT-инфраструктуры. О том, на чем строится успешный бизнес с международными амбициями, TAdviser рассказал основатель и глава «ИТ-Град» Дмитрий Гачко.

Дмитрий

Гачко

Мы работаем на стеке технологий трех вендоров — решения виртуализации от VMware, СХД от NetApp и серверное оборудование Cisco

Дмитрий, за десять лет на рынке что стало вашим главным успехом?

Дмитрий Гачко: Самое главное, что «ИТ-Град» сегодня не просто облачный провайдер, а группа компаний. Мы росли на протяжение 10 лет и за это время здорово научились создавать новые бизнесы. Наша компания стала по-настоящему зрелой, из нее выделилось семь отдельных направлений, все они разноплановые, но так или иначе связаны с IT, самостоятельны и успешны.

Это, например, компания «ИТ Гильдия», которая занимается внедрением американской ITSM-системы ServiceNow в России. Этот бизнес, как и многие другие, начался с того, что мы познакомились с решением, внедрили его у себя, оценили преимущества, а потом начали предлагать другим, как решение, которое мы хорошо знаем и в котором уверены.

Какой самый прибыльный бизнес для вас?

Дмитрий Гачко: Тот, с которого мы начинали исторически: менеджмент IT-инфраструктуры, наша главная фишка — высокой уровень технологической компетенции, мы действительно очень хорошо знаем то оборудование и решения, которыми занимаемся. В группе более 200 высоко квалифицированных инженеров. Так что в первую очередь это IaaS и классическая продажа оборудования плюс его интеграция. Продажа оборудования — совершенно нормальная история, потому что мы продаем те решения, которые используем внутри. Продаем только то, в чем хорошо разбираемся.

Это, например, VMware?

Дмитрий Гачко: Мы работаем на стеке технологий трех вендоров — решения виртуализации от VMware, СХД от NetApp и серверное оборудование Cisco. С каждым из них нас связывает большая и интересная история. C VMware мы подписали соглашение в 2008 году, когда компания только запустила партнерскую программу для сервис-провайдеров. Мы были одними из первых в мире, кто вступил в нее, и первыми начали продвигать виртуализацию от VMware российским заказчикам.

С NetApp произошла та же история: 5 лет назад, когда мы начинали работать вместе, все знали Hewlett и IBM, а решения NetApp были еще мало известны. Нашим ответом стало открытие Центра компетенции NetApp, потому что сложно выбирать решения стоимостью несколько миллионов рублей не глядя. Сравните эту ситуацию с покупкой дорогого автомобиля: вы бы смогли выбрать его только по каталогу? Поэтому мы показывали то, как работает NetApp на нашей инфраструктуре, и это было очень действенной мерой.

Причем мы не только продаем СХД NetApp, но и являемся сервисным партнером, наши системные инженеры глубоко погружены в процесс поддержки при том, что у NetApp само по себе очень удачное портфолио решений, удобных для сопровождения и имеющих взаимозаменяемые компоненты.

Это некое технологическое чутье?

Дмитрий Гачко: Просто мы любим технологии и неплохо в них разбираемся, поэтому всегда стараемся выбирать самые крутые и перспективные. И потом уже за нами идут наши партнеры и конкуренты, копируя многие наши модели, вплоть до ценообразования. Сегодня NetApp используют 80% IaaS-провайдеров в России.

Наконец, третий наш ключевой вендор — Cisco. Когда Cisco только вывела на рынок свою серверную линейку, мы сразу поняли, что это очень удобная и красивая линейка, которая отлично ложится в инфраструктуру вместе с сетевым оборудованием. Стали работать с ней и не пожалели. Вот в такой моновендорности наша главная особенность, потому что есть компании, которым все равно, что продавать, а мы любим технологии, с которыми работаем, и хотим в них разбираться.

Но при этом у вас нет собственного ЦОДа?

Дмитрий Гачко: Да, мы оказываем услуги на базе надежных коммерческих ЦОДов в Москве и Петербурге, и считаем этот подход успешным. По сути, бизнес по обслуживанию и эксплуатации дата-центров имеет к IT опосредованное отношение, это бизнес инженеров по системам электроснабжения и пожаротушения. Нам понятно, как его делать, но это не совсем наша история. Хотя я не исключаю строительства собственного ЦОДа «ИТ-Град», например, в Казахстане, куда мы вышли несколько лет назад и испытываем сложности с коммерческими площадками. Там мы думаем о строительстве ЦОДа, но это скорее вынужденное решение.

Вы работаете за пределами России?

Дмитрий Гачко: Да, конечно, в Казахстане достаточно давно, больше двух лет, на рынок Белоруссии вышли в этом году. Более того, в октябре был запущен наш международный бренд ITglobal.com для европейского рынка. Наши услуги в широком плане не просто облака и IaaS, а менеджмент IT в целом. И мы не видим никаких препятствий к тому, чтобы предложить свою компетенцию заказчикам в других странах. IT-сервисы могут оказываться где угодно, вне зависимости от того, где расположены вычислительные ресурсы.

Конечно, спрос на наши услуги как провайдера зависит от рынка, куда мы выходим. Если говорить про наш офис в Нидерландах, то его фокус будет на услугах IT-аутсорсинга. Есть планы по выходу, например, на рынок Турции, он относится к развивающимся, там нужно сперва строить IaaS, а потом только на его базе оказывать IT-услуги.

Зачем вам эта история? И как вы выбираете страны?

Дмитрий Гачко: Мы готовы расти быстрее, чем российский рынок. В мировых масштабах наш облачный рынок очень маленький, а нам ничего не мешает продавать свои сервисы везде. Что касается стран, то зачастую выбор продиктован кросс-спросом: например, заказчики в России хотят получать наши услуги в другой стране или хотят соблюсти требования европейского законодательства в области персональных данных. Бывает и наоборот: компания заказывает услуги в России, а находится на Западе, и ей комфортнее работать с одним провайдером. Мы пришли к пониманию, что сеть офисов дает хорошую синергию, увеличивает продажи, поэтому будем стремиться к развитию вовне.

Вы считаете российский облачный рынок медленным? По оценкам IDC, в 2017 году он вырос на 49%, это уже более 660 млн долларов.

Дмитрий Гачко: «ИТ-Град» была у истоков рынка облачных услуг и прожила этап его становления. Первые четыре года мы работали практически в вакууме, когда приходилось объяснять заказчикам преимущества облачной инфраструктуры. Они внимательно слушали и говорили: «Здорово! А вы можете собрать такую же инфраструктуру, только у нас?». Сейчас, конечно, ситуация совершенно иная, облака не просто никого не пугают, но преимущества аренды инфраструктуры в целом всем понятны.

Тем не менее, емкость рынка еще очень маленькая. Если оценить его на перспективу, то еще примерно 30% серверного рынка может постепенно перейти на облако. IDC в 2017 году оценила серверный рынок России в 132 тыс. в штуках и в 770,2 млн долларов в денежном выражении. В перспективе 4-5 лет облачные провайдеры могут освоить 30% серверного рынка, но для этого нам и нашим конкурентам предстоит вырасти еще в 50 раз. Хотя вопрос конверсии, перехода с серверов на облако, для многих остается неоднозначным по ряду причин. Но есть отрасли, готовность которых к облаку и спрос на IaaS наиболее высоки: это логистика, ритейл, финансы, электронная коммерция.

То есть облака останутся для вас краеугольным камнем?

Дмитрий Гачко: Облачными услугами мы себя совершенно не ограничиваем, хотя это, что мы умеем делать максимально хорошо. У «ИТ-Град» большой интерес к развитию российского технологического кластера, есть планы по строительству технопарков, в том числе в Калининграде и других регионах.

По мере роста бизнеса мы породили несколько успешных смежных компаний, эта история была немного стихийной, мы шли за людьми и вкладывались в компетенции и развитие своих сотрудников, в их мотивацию. Сейчас мы хотели бы заниматься этим более осознанно и создать венчурный фонд, который будет отбирать наиболее потенциально успешные технологические проекты на базе тех технопарков, которыми «ИТ-Град» будет управлять. Мы выросли, стали успешными и будем вкладываться в развитие российской IT-отрасли. Это то, что нам действительно важно и интересно.





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