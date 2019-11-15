Дмитриев рассказал, как деньги станут детонатором и когда он сработает

Фото: Komsomolskaya Pravda/GlobalLookPress

В эфире передачи «Пронько. Экономика» российский экономист Михаил Дмитриев объяснил, почему он предсказывает волну протестов в стране, почему, как бы это странно ни звучало, избыток денег станет детонатором и когда он может сработать.

Российский экономист, глава партнёрства «Новый экономический рост» Михаил Дмитриев, предсказавший протесты 2011 года, рассказал в интервью журналу Forbes о неминуемом новом глобальном кризисе, о росте экономики России, бунте бюджетников, новой волне протестов после 2021-го и проблеме-2024.

В разговоре в эфире программы «Пронько. Экономика» Дмитриев пояснил, что в следующем году в стране сложится уникальная ситуация: в то время как мировой экономике гарантировано торможение, России гарантирован рост.







Пронько. Экономика

Другое дело, отметил эксперт, удастся ли властям удержать темп — вопрос открытый. Если же «разогнать» российскую экономику не получится, то к 2024 году — году выборов нового президента — доходы населения так и не восстановятся до уровня 2012 года, прогнозирует Дмитриев.

«Уже сейчас население не хочет с этим мириться, о чём и говорят протестные настроения. А недовольному населению будет непросто предлагать нового президента и новую повестку развития», — замечает экономист.

При этом господин Дмитриев отмечает, что полномасштабный кризис в глобальной экономике неизбежен. Экономист отвечает и на вопрос, откуда новый мировой кризис придёт и что его спровоцирует.

«Новый кризис, вероятно, придёт из США. Я бы назвал эту историю «эффектом лампочки». У каждой лампочки есть период эксплуатации. Когда лампочка отработала положенные часы, вероятность, что она перегорит, резко увеличивается. С мировым кризисом происходит примерно то же самое. Американская экономика растёт уже 122 месяца. Предыдущий самый длительный период роста без кризисов был в 1990-е годы — это 120 месяцев. Рынки «усыплены» этим ростом. Но лампочка всё равно должна перегореть. И американская экономика «перегорит», я думаю, после выборов президента в США», — предполагает Дмитриев.

Он считает, что у Дональда Трампа есть все возможности, чтобы предотвратить рецессию в 2020 году, но в 2021-м эффект от налоговой реформы будет исчерпан.

«Кризис в США подхватит Китай — там будет как минимум резкое торможение. На ладан дышит и европейская экономика: она затормозится окончательно и, скорее всего, наступит рецессия. Всё это приведет к гипертрофированной глобальной рецессии. Это может быть очень неприятный кризис, о его последствиях лучше не думать», — предупреждает эксперт.

Высокопоставленные чиновники, которые сейчас в России определяют экономическую и финансовую политику, обеспокоены замедлением глобальной экономики. Хотя данный факт позволяет им манипулировать цифрами и фактами.

«Темпы роста мировой экономики снижаются. МВФ пятый раз в течение года снизил темпы роста мировой экономики, сегодня они оцениваются как 3%. Второе: несколько уточнён прогноз по цене на нефть — незначительно. Вначале мы планировали цену на нефть в 63,4 доллара за баррель, уточнили до 62. Немного уточнился и курс рубля по отношению к доллару. Хочу сказать, что в последние месяцы темпы роста ВВП ускорились и в третьем квартале… составили 1,9%, а за период с начала года — 1,2%», — говорит первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.

В свою очередь председатель Банка России Эльвира Набиуллина добавляет, что темпы роста, которые оказались ниже ожидаемых, не могут не беспокоить.

«Безусловно, темпы экономического роста связаны и с внутренними, и с внешними факторами. Внутренние, по оценке ЦБ, — проблемы инвестиционного климата, производительности труда, демографическая ситуация, которые ограничивают деловую активность. Внешние — это замедление мировой экономики, которое влечёт за собой снижение спроса на товары российского экспорта, что также оказывает влияние на экономический рост. И в этих условиях мы должны найти драйверы развития, стимулы, которые бы позволили российской экономике преодолеть негативные тенденции», — сказала Набиуллина.

Дмитриев отмечает, что когда мировая экономика «вползёт в новую рецессию», то рано или поздно российская экономика это почувствует.

«Особенно неприятно будет, если минфин будет по-прежнему считать, что главный залог успешного развития — это профицитный бюджет и бюджетное правило в его нынешнем виде. Это очень опасная ситуация. Тогда к 2024 году доходы населения так и не восстановятся до уровня 2012 года. Между тем уже сейчас население не склонно с этим мириться. Что тогда будет к 2024 году, трудно предположить», — подчёркивает эксперт.

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