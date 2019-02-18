Для восстановления фондовых рынков нужен слабый доллар и китайские стимулы — ProFinance.Ru

Финансистам с Уолл-Стрит остается надеяться только на чудо.

Ожидается, что в первой половине года рост доходов компаний S&P 500 практически остановится по сравнению с тем же периодом 2018 года, когда бизнес ощутил на себе снижение корпоративного налога. Однако по прогнозам аналитиков, в целом за год корпоративная прибыль в США вырастет примерно на 5%, а следовательно второе полугодие должно быть более оживленным.

В свою очередь это зависит, в частности, от того, как будет развиваться мировая экономика, учитывая, что многие американские компании участвуют в крупных международных операциях. Получается, чтобы надежды Уолл-Стрит на стремительное увеличение прибыли в конце года оправдались, потребуется скачок мировой экономики и сдержанный рост доллара.

Проблески оптимизма

В декабре мировые фондовые рынки были охвачены глубоким отчаянием, которое сейчас сменилось некоторым воодушевлением. Инвесторов привлекают выгодные сделки на развивающихся рынках, но сейчас многое зависит от масштаба китайских стимулов и ослабления напряженности в торговле между Китаем и США.

Почти 9-процентный прирост индекса FTSE All World в этом году, после прошлогоднего падения на 6%, показывает, что настроение на рынках акций становится более оптимистичным. А британским инвесторам международные операции многих компаний FTSE 100 дадут некоторую передышку в случае разрушительных последствий Брекзита.

Даже если нынешние настроения неуместны, скачок акций в этом году показывает, что бывает с теми, кто хочет остаться в стороне. Как отмечает Джордж Лагариас из компании Mazars, «говоря о политике, политических событиях или даже экономике, инвесторам нужно помнить, что их уязвимое место — акции и облигации».

Наряду с паузой в повышении процентных ставок ФРС и оптимизмом по поводу торговой сделки между Китаем и США, восстановление на рынке акций и облигаций также свидетельствует о том, что декабрьский спад проигнорировал тревожное ухудшение экономических данных, особенно в Еврозоне.

При этом европейский индекс Stoxx 600 поднялся до трехмесячного максимума, поскольку данные показали, что Германия избежала рецессии в течение последних двух кварталов прошлого года. Недавнее резкое падение доходности государственных облигаций и стимулирующая политика, проводимая другими центральными банками, создают впечатление, что сейчас подготавливается почва для восстановления во второй половине года.

«Настроения улучшились за счет китайских стимулов, падения доходности глобальных облигаций и резкого снижения цен на энергоносители», — отмечает Дхавал Джоши из BCA Research.

Он считает, что эти благоприятные факторы сохранятся еще в течение нескольких месяцев, усиливая опережающую динамику развивающихся рынков наряду с классическими циклическими секторами, такими как ценные бумаги финансовых и промышленных компаний, а также основные ресурсы.

Однако американский доллар возвращается к двухмесячным максимумам, поскольку другие центральные банки вслед за ФРС смягчают монетарную политику. В связи с этим дальнейшая динамика резервной валюты также будет иметь решающее значение.

О чем говорят биржевые индексы

Индекс S&P 500 показывает, что компании, которые больше зависят от иностранных доходов, опережают аналоги, в большей степени ориентированные на внутренний рынок, при том, что темпы роста американской экономика снижаются примерно до 2%.

Так, например, 125 компаний S&P, включенных в индекс Focused Foreign Revenue Exposure, в этом году выросли на 15% после снижения на 12.1% в 2018 году.

И напротив 125 компаний S&P, которые входят в индекс Focused US Revenue Exposure, прибавили всего 10.4% в 2019 году после прошлогоднего падения на 6.8%. Эти индексы включают первые 125 компаний индекса S&P 500, которые наиболее зависимы от зарубежных или внутренних доходов.

В последние годы рынок возглавили американские «голубые фишки» с большими внешними доходами, что подчеркивает острую необходимость в значительном восстановлении глобального роста в ближайшие месяцы. Вот только не похоже, чтобы аналитики заметили скачок прибыли в компаниях S&P 500 Global Blue chips.

Прогнозы по росту

По данным компании FactSet, они сократили свой прогноз по росту доходов в 2019 году для компаний, которые продают менее половины своих товаров и услуг внутри США, до 1.9%. Для компаний, с преимущественными продажами Штатах, предполагаемый рост прибыли составляет 6.7%.

Учитывая, что рост выручки в первой половине 2019 года, по оценкам, составляет всего около 5%, американские компании сталкиваются с сокращением маржи из-за увеличения расходов, например зарплаты. Таким образом, текущая оценка аналитиков по росту доходов на 9.5% в четвертом квартале по сравнению с прошлым годом должна быть с большой оговоркой.

Для этого потребуется резкий скачок от среднего уровня роста доходов примерно на 1%, согласно прогнозу Morgan Stanley на первые три квартала этого года. Действительно, стратеги банка отмечают, что в этот раз не стоит надеяться на стандартные факторы роста доходов, которые помогали раньше, например легкие годовые сравнения и снижение налогов.

Вместо этого для восстановления на мировом рынке акций нужен более слабый доллар и достаточно мощные китайские стимулы, чтобы фактически увеличить прибыль американских корпораций. Если летом мировая экономика не начнет расти, над рынком акций нависнет угроза высокой волатильности.

Подготовлено Profinance.ru по материалам издания The Financial Times

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