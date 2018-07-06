Для усмирения Кремля срочно вызвали Patriot

Президент Литвы Даля Грибаускайте выступила с оригинальной оборонной инициативой. Она призвала усилить ПВО Балтийского региона, разместив американские зенитно-ракетные комплексы Patriot на подводных лодках. Об этом президент заявила в интервью газете Corriere della Sera.

«Противовоздушная оборона НАТО в нашем регионе недостаточна и должна быть усилена. „Пэтриоты“ могут быть установлены на подводных лодках либо на нашей территории», — уточнила она.

По словам Грибаускайте, Россия представляет для стран Балтии «опасность номер один», и ведет «нетрадиционную войну». «Только в 2017 году они осуществили 15 тысяч кибератак против наших объектов экономической, энергетической инфраструктуры, вмешательство в нашу внутреннюю политику усилилось», — утверждает литовский президент.

Опасение Грибаускайте вызывает, помимо того, ядерный реактор в Белоруссии, в 40 км от Вильнюса, который строит Москва. Литовский лидер видит в нем «инструмент угрозы и геополитического давления». «Те, кто далеко, могут игнорировать опасность, но не мы. Мы помним о жестокой и незаконной оккупации Крыма и вторжении на Украину», — заявила она Corriere della Sera.

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С одной стороны, такое мироощущение вполне можно назвать параноидальным. Начать с того, что нигде в мире подлодки не создаются с встроенными комплексами ПВО. Единственное, что есть на подлодках из ПВО — это переносные зенитные ракетные комплексы типа ПЗРК «Стрела» или «Игла». Просто потому, что субмарины всплывают под прикрытием надводных кораблей, и собственные средства ПВО им без надобности.

Но Запад адекватность инициатив литовского руководства, похоже, не волнует. Главное — чтобы это были отчаянно антироссийские инициативы.

Заметим, вопрос о размещении Patriot в Балтийском регионе Грибаускайте поднимает не в первый раз. В марте 2018 года на встрече в Вашингтоне лидеров трех стран Балтии с президентом США Дональдом Трампом именно президент Литвы заявила о необходимости увеличить американский военный контингент в регионе.

Как пояснила тогда Грибаускайте в эфире национального телевидения, усиление военного присутствия США будет гарантией, что в случае чрезвычайной ситуации Литва сможет «рассчитывать на двустороннюю прямую помощь не только через структуры НАТО». На встрече в Вашингтоне также обсуждались возможности обеспечения региональной противовоздушной обороны. «Такие средства, как ракетные комплексы Patriot, подводные лодки вокруг Литвы — есть разные возможности по обеспечению безопасности с воздуха. Надеюсь, что США, как и другие государства, понимают, что воздушное пространство стран Балтии должно быть защищено серьезнее», — заявила Даля Грибаускайте.

Как сообщал тогда интернет-портал EurActiv, «три балтийских лидера просят США чаще отправлять на военные учения зенитные ракетные комплексы Patriot». «Они (страны Балтии) хотят стать частью более крупного европейского противоракетного щита НАТО», — добавил собеседник EurActiv.

Что на деле стоит за инициативой Грибаускайте, как реагировать на нее России?

— Североатлантический альянс хочет одного — чтобы Трамп его не разогнал, — отмечает военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. — В НАТО всерьез опасаются, что американский лидер урежет деньги, которые США выделяют на содержание блока, и даже откажется от поддержки альянса в ряде случаев.

Напомню, 5 июля Трамп жестко раскритиковал канцлера ФРГ Ангелу Меркель за то, что власти страны не тратят достаточно средств на оборону, и при этом предпочитают выплачивать России миллиарды за поставки нефти и газа. По мнению американского лидера, недостаток расходов Германии на оборону бьет по американскому бюджету, который вынужден расходовать на содержание НАТО миллиарды долларов.

Трамп заверил, что заставит всех членов НАТО платить необходимые взносы. В качестве примера несоответствия расходов стран он привел долю ВВП, которую тратят США и Германия на оборону — 4% и 1,24% соответственно.

Особенно сценария с сокращением американской поддержки боятся страны Балтии и Польша. Именно поэтому они стремятся задобрить Трампа, тратя побольше денег на оборону.

Живущая на дотации Брюсселя Эстония, к примеру, умудряется делать рекордные вложения в оборону. По данным статистической службы Европейского союза Eurostat, затраты Эстонии на оборону относительно валового внутреннего продукта (ВВП) в 2016 году составили 2,4%, став самыми высокими в Евросоюзе.

Поляки также идут на рекорд — в мае они заявили, что готовы выделить до $ 2 млрд. собственных средств на создание постоянной военной базы США на территории страны. Необходимость американского военного присутствия объясняется потребностью сдерживать «растущую угрозу со стороны России». «После российского вторжения в Грузию и на Украину страны Центральной и Восточной Европы обеспокоены тем, что следующими окажутся под прицелом Москвы», — говорится в документе Минобороны Польши. В нем высказываются опасения, что Россия может посягнуть на польско-литовскую границу, поскольку через нее, а также через территорию Белоруссии проходит дорога до Калининграда.

Вот и Грибаускайте пытается задобрить Трампа, прося продать Литве дивизион Patriot PAC-3. При этом литовский лидер вряд ли понимает, что в ее стране нет даже специалистов, способных обслуживать и эксплуатировать эту технику.

«СП»: — Почему Грибаускайте упорно возвращается к теме Patriot, она верит, что американские комплексы — надежная защита?

— На самом деле, Patriot PAC-3 ни от чего Литву не защитят — это довольно неэффективные системы. Мы видим это по событиям в Саудовской Аравии, где йеменские хуситы обстреливают саудовцев ракетами из старых советских комплектов «Луна-М» и «Точка-У». Добрая половина этих ракет благополучно долетает до целей, и «Пэтриоты» саудовцев ничего не могут с ними сделать.

Так что в случае с Грибаускайте речь идет прежде всего о лизоблюдстве перед американцами. Она человек недалекий, и не всегда понимает, о чем говорит. Но она очень верно понимает, что чем больше она будет говорить о «российской агрессии» и просить США защитить «несчастную» Литву — тем дольше она продержится в президентском кресле.

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«СП»: — Должна ли Россия реагировать на эту ситуацию?

— Мы должны очень спокойно относится к подобным инициативам. Грибаускайте выглядит как шизофреничный политик в попытках выслужиться перед Вашингтоном. А у нас достаточно сил, чтобы чувствовать себя уверенными — и в Калининградской области, и на границах со странами Балтии.

Тем более, надо понимать: как бы страны Балтии не бесновались, ни одна из них, даже в коалиции с НАТО, не посмеет напасть на ракетно-ядерное государство, которым является Россия. Они прекрасно понимают, что риторика — это одно, а реальная мощь российских Вооруженных сил — совершенно другое.

Кроме криков и антироссийских санкций, которые страны Балтии объявляют в ущерб себе, они сделать ничего не могут. И НАТО для них — не щит, а удавка, которая нужна Соединенным Штатам, чтобы управлять Европой.

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