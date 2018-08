«Для Трампа экономика — не главное». Как антииранские санкции повлияют на мировой рынок

Фотография:

Iranian Presidency Office / AP



Вашингтон частично восстановил санкции против Тегерана. Они касаются автомобильного сектора, иранского госдолга, торговли драгоценными металлами и американскими долларами. Это только первый пакет санкций. По словам президента США, второй будет введен к ноябрю. Трамп добавил, что тот, кто ведет бизнес с Ираном, не будет вести бизнес с Соединенными Штатами.

Что будет делать официальный Тегеран в условиях санкций, как на это реагируют в Израиле и какое влияние эти ограничения окажут на европейские компании, в эфире RTVI обсудили с политологом, профессором международных отношений Университета Теннесси Андреем Коробковым и заместителем главного редактора, главой отдела международных новостей «9 канала» Дианой Тосунян.

