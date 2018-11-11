Для тех, кто во власти офисного дресс-кода: шеринг добрался до мужских рубашек

Теперь сорочки можно арендовать и не тратить время на стирку и глажение. Понравится ли эта услуга слишком щепетильным в вопросах гигиены — ведь рубашки кто-то уже носил? Сколько стоит аренда и способен ли шеринг изменить отношение к собственности?

Фото: depositphotos.com

Проект Rubashki Club — шеринг мужских сорочек для тех, над кем тяготеет проклятье дресс-кода. Сооснователь Александр Глухов раньше сам работал в большой компании. В соавторстве с мелким ритейлером итальянских сорочек два месяца назад он открыл первый в мире шеринг рубашек.

Комплект из трех рубашек в Rubashki Club стоит 2800 рублей за неделю.

Подписка на месяц обойдется в 8400. Сервис доставит и заберет одежду в удобное для клиента время и место. Сорочки гарантируют свежие и отглаженные. Но до этого их носил кто-то другой. Не надо морщиться, никто ведь не отказывается от спортзала, поезда или отеля только потому, что тамошним бельем уже кто-то пользовался, говорит Александр Глухов:

Александр Глухов сооснователь проекта Rubashki Club

Рубашка, как заверяют авторы проекта, после десяти стирок считается изношенной и списывается. Дома мужские сорочки в среднем «живут» раза в четыре дольше. Простые расчеты говорят не в пользу сервиса. Например, три лично ваши итальянские сорочки проживут десять месяцев, потому что вы будете стирать их не чаще раза в неделю, и каждая стоит пять тысяч рублей, ваша средняя трата на шопинг — полторы тысячи в месяц.

В сети «Диана» стирка и глажение сорочки — 500 рублей. При химчистке ценник умножаем на два. Итого: 5,5 тысячи в месяц. Окончательный ценник вроде бы дешевле аренды на треть. Но если вы носите рубашки тысяч за семь, а стираете их чаще, ваши финансовые затраты сравнимы с шерингом. Rubashki Club рассчитан на поколение миллениалов. При разумной цене он может устроить небрезгливых менеджеров среднего и низшего звена, полагает сотрудник международной компании Юрий:

— Цифры, в принципе, не заоблачные, если мы говорим о людях, зарплата которых превышает 100-120 тысяч рублей. Теоретически, в зависимости от их занятости, в зависимости от сферы, в которой они работают, возможно, при такой цене это будет интересный сервис. Более это будет интересно молодым людям, которые живут одни, то есть у них нет возможности попросить кого-либо эту рубашку погладить. Пропадает в данном случае необходимость и в химчистке, услуги которой тоже стоят денег.

— Вы бы теоретически могли воспользоваться таким сервисом?

— Я очень щепетилен, я вряд ли буду надевать когда-нибудь рубашку с чьего-либо плеча, поэтому я думаю, что я лично вряд ли.

По данным PWC, мировая экономика шеринга — это 28 млрд евро. Через 15-20 лет она вырастет как минимум в 20 раз. Появляются новые ниши и стартапы. Вытеснит ли шеринг традиционный рынок, рассуждает директор инвестиционной компании 101 StartUp Михаил Гуревич:

— Сервисы распространения различных товаров по подписке крайне популярны уже не первый год, особенно в США. Причем по подписке распространяются парфюмерия, иногда и алкогольные напитки. Интересные стартапы, где дорогие вина люди приобретают маленькими порциями каждый месяц.

— Как развиваются такие шеринг-бизнесы в мире? Когда они займут, может быть, большую часть рынка?

— Они никогда не займут большую часть рынка. Всякого рода сервисы по подписке позволяют пользователям попробовать товар. Прекрасные возможности, которая представляет новая экономика.

Другие эксперты считают, что на наших глазах изменилась философия потребления. Сегодня берут в аренду чаще, чем покупают. Многие, особенно молодые люди, стремятся к совместному использованию товаров. На этой волне, кстати, вошла в моду пресловутая советская коммуналка — продукт конструктивизма. Правда, теперь это качественно другой уровень и называется он коливинг.

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