Для перемен в экономике нужен бунт внутри отрасли — Воля

Политический эксперт, исполнительный директор направления «Международная политика» Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля считает, что экономическая отрасль страны нуждается в кардинальных переменах.

Так он прокомментировал корреспонденту «Эхо UA» подписание Украиной и Беларусью 17 соглашений на Форуме регионов, проходившего в Житомире.

«Экономика сильно не изменится, потому что на самом деле для её изменения необходимо, чтобы в Украине начался экономический бунт. Но, по крайней мере, можно говорить о том, что сегодняшний форум ведёт к усилению экономического сотрудничества и торговых контактов между двумя странами. То есть какие-то позитивные моменты от этого будут, но кардинальных перемен в экономической ситуации страны не будет», — сказал он.

Воля объяснил, почему сумма в 543 млн долларов, которая будет получена вследствие реализации странами подписанных соглашений, не является значительной для экономики Украины.

«Сумма в 543 миллиона долларов – не такая уж и большая с точки зрения оценки макроэкономики. Вот миллиарды – да. У нас только одна помощь от Евросоюза — по 600 миллионов евро один транш. Поэтому можно сказать, что экономические связи немного улучшаются, но говорить о том, что это кардинально каким-либо образом повлияет на экономику Украины, преждевременно», — отметил экономист.

Политэксперт детальнее объяснил, при каких обстоятельствах экономика Украины может улучшиться, а также с какими странами будет выгодно заключить соглашения о международном сотрудничестве.

«Есть определённые стандарты, позволяющие говорить о высоком уровне конкурентоспособности той или иной страны в какой-либо сфере. Поэтому необходимо уменьшать препятствия для международной торговли, необходимо это делать со многими странами, в том числе с Китаем. КНР – это быстрорастущий рынок, рынок инвестиций, рынок товаров и потребительский рынок. Тут же, исходя из тех же стандартов, не любая продукция может поставляться в Китай – лишь с более высокими стандартами. Свои стандарты также есть для Евразийского экономического союза, и в США. Поэтому нельзя говорить, что соглашения с определёнными странами станут какой-то панацеей. Это постоянная работа. Чем больше количество стран, где есть возможность продавать украинские товары, тем лучше», — подытожил Воля.

Напомним, на втором форуме регионов Украины и Беларуси в Житомире были подписаны два межправительственных соглашения и 15 соглашений о межрегиональном сотрудничестве.





Источник