Для «Грузинской мечты» альтернативы нет — Гарибашвили: EADaily

Во всех муниципалитетах Грузии должна быть максимальная мобилизация для того, чтобы команда «Грузинской мечты» «достойно и убедительно победила», заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в Лагодехском муниципалитете, выступая на представлении кандидата в мэры Лагодехи Джондо Мдивнишвили.

«Давайте взглянем на политическую арену. Скажем объективно, в стране не существует ни одной альтернативной политической силы, кроме „Грузинской мечты“. Посмотрите, что происходит, оппозиционные партии даже не могут назвать собственных кандидатов, и в каком они состоянии. Однако я пришел сюда не для того, чтобы говорить о наших оппонентах, поскольку нашими главными оппонентами должны быть наши невзгоды, нужда нашего населения, реальные проблемы, которые беспокоят жителей, и улаживание этих проблем должно быть нашей главной задачей», — заявил премьер-министр.

Ранее сегодня, 13 августа, секретарь по связям с общественностью «Грузинской мечты» Шалва Папуашвили представил журналистам данные социологического опроса партии в Тбилиси, согласно которым (если бы в выборах участвовали только два кандидата) действующего мэра Каху Каладзе поддерживают 66,2% жителей столицы, а его основного оппонента — Никанора Мелию 33,8%.

Данные партийного рейтинга выглядят следующим образом: «Грузинская мечта» — 46,3%, «Национальное движение» — 23,3%, «Гирчи» — больше свободы» — 5,3%, «За Грузию» -5,2%, «Мокалакееби» — 3,3%, «Стратегия Агмашенебели» — 2,3%, «Лело» — 2,3%, «Альянс патриотов» -2,1%, «Европейская Грузия» — 1,4%, «Гирчи» — 1,2%, «Лейбористская партия» — 0,9%, «Единая Грузия» -0,8%, остальные партии — 5,6%».

По словам Папуашвили, «в условиях высокого рейтинга» правящей партии ожидается, что «Грузинская мечта» выиграет выборы во всех десяти мажоритарных округах Тбилиси.

Аналогичные результаты ранее представила и другая исследовательская компания — Gorbi (опрос проводился по заказу телекомпании Imedi). По данным исследования, если бы выборы состоялись завтра, то 46,8% опрошенных проголосовали бы за «Грузинскую мечту». Далее следуют «Единое национальное движение» — 27,1% опрошенных, «Гахария — для Грузии» — 8,7%, «Лело для Грузии» — 3,4%, «Европейская Грузия — движение за свободу» — 3,3%, «Альянс патриотов» — 3%, «Стратегия Агмашенебели» — 2,8%, остальные партии — 4,9%.