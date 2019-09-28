диски АВВА в подарок, разбитые витрины из-за Клаудии Шиффер и 4800 магазинов по всему миру

28 сентября в Минске открывается первый магазин шведского бренда H&M.

Поговаривают, что очередь к открытию, которое состоится 28 сентября, минчане будут занимать с пятницы. И не удивительно: первому покупателю магазин дарит сертификат на 300 рублей.

H&M в Беларуси марка известная: достаточно оглянуться вокруг, чтобы увидеть, как белорусы в пакетах H&M носят сменку в школу, ссобойки на работу, покупки из белорусских магазинов.

И вот она, долгожданная новость: теперь не нужно за одеждой бренда ездить в Польшу или Литву. Теперь такой магазин открывается и у нас.

А многие ли задумывались, что вообще такое H&M? И почему обычный масс-маркет стал необычайно популярен в мире?

50-е годы. Начало

Страшно себе представить, но историю бренд отсчитывает с 1946 года. Тогда 30-летний шведский предприниматель Карл Стефан Эрлинг Перссон отправился в США. Вдохновленный широким ассортиментом универмагов Macy’s и Barney’s в Нью-Йорке, Перссон загорелся идеей создать аналогичной магазины одежды в Швеции, где женщины любого достатка имели бы возможность покупать модные вещи по доступным ценам.

Эрлинг Перссон, основатель H&M.

После возвращения домой в 1947 году Перссон открыл в городе Вестеросе небольшой магазин под названием Hennes, что в переводе со шведского означает «для нее». Логотип Hennes, который позже станет известным по всей стране, основатель разработал сам. А в 1952 году был открыт и первый магазин в Стокгольме.

Магазин из года в год набирал популярность, через два года в Стокгольме открывается еще один магазин. Hennes рекламируется во всех крупных изданиях Швеции.

70-е годы, к букве Н добавляют М

В 1968 году Эрлинг Перссон решает расширить бизнес и выкупает стокгольмский магазин одежды для рыбалки и охоты Mauritz Widforss, а название бренда меняет на Hennes & Mauritz. Слияние двух компаний положило начало линии мужской и детской одежды, сделав H&M магазином для всей семьи.

Сеть продолжала расширяться — и уже в 1969 году в Hennes & Mauritz было 42 магазина. На протяжении следующих нескольких лет бренд выходит на международный рынок: открываются магазины в Норвегии, Дании, США и Швейцарии.

С 1973 года Hennes & Mauritz начинает продавать нижнее белье. В том же году появляется собственный ассортимент косметики, в рекламной кампании которого снялась солистка группы ABBA Анни-Фрид Лингстад.

Начиная с 1973 года высокий темп роста позволил Hennes & Mauritz открывать каждый год по шесть новых магазинов. В 1974 году название бренда сокращается до аббревиатуры H&M.

80-е годы. H&M по почте и в интернете

В 1980-х годах компания заложила фундамент своей глобальной экспансии. Тогда же появились первые магазины в Германии и Нидерландах. Шведский бренд всегда ориентировался на пожелания покупателей, и уже в 1980 году, задолго до появления термина «электронная коммерция», H&M совместно с почтовой компанией Rowells сделали возможной доставку товаров на дом для своих клиентов.

Когда в 1982 году генеральным директором H&M становится сын основателя Стефан Перссон, компания открывает магазины в Европе. В конце 1998 года H&M создает первый интернет-магазин.

Стефан Перссон.

Именно Стефану пришел в голову необычный рекламный ход. На открытии магазина в Лондоне всем покупателям дарили пластинку группы АВВА.

2000-е годы. H&M выходит за границы Европы

В 2000 году на Пятой авеню в Нью-Йорке открывается первый в США крупный флагманский магазин H&M. Выход на новый рынок привлекает внимание к бренду со стороны модных дизайнеров. Например, в 2004 году H&M и Карл Лагерфельд объединились для создания коллекции, которая стала доказательством того, что дизайн — это не вопрос цены. С тех пор бренд сотрудничал с Versace, Роберто Кавалли и другими известными именами.

Многие знаменитости, в том числе всемирно известные модели Клаудиа Шиффер и Синди Кроуфорд, рекламировали H&M. Несколько лет сотрудничал с брендом Дэвид Бекхэм.

Особый интерес аудитории вызвала рекламная кампания с Клаудией Шиффер в Германии в 1999 году. Поклонники популярной топ-модели стали разбивать витрины магазинов, чтобы украсть постер с ней. Руководству пришлось пообещать бесплатную раздачу постеров после окончания кампании.

Именно из-за этих постеров пострадали витрины магазинов в Германии.

В 2007 году H&M принимает решение двигаться дальше, открывая первые магазины в Шанхае и Гонконге.

Что происходит сейчас

В 2009 году появляется отдельная линейка декора для дома H&M Home.

В 2010 году H&M впервые выпускает полную коллекцию из экологически чистых материалов. С 2013 года компания объявляет сбор одежды в своих магазинах. Клиенты принесли в магазины H&M более 50 тыс. тонн текстиля для повторного использования и переработки.

От 2009 году пост генерального директора занимает Карл-Йохан Перссон.

В 2013 году H&M был выбран брендом для разработки и пошива формы для Олимпийской сборной Швеции.

В 2017 году общий объем продаж H&M Group составил около 27 млрд долларов.

По данным на 31 мая 2018 года, во всем мире работала 4801 торговая точка. В список стран с наибольшим количеством магазинов бренда входят Германия и Соединенные Штаты. Китай становится все более важным рынком для бренда H&M. Представительства H&M имеются в Европе, Северной Америке, Азии, на Ближнем Востоке, в Африке, Южной Америке и Австралии. Работают магазины H&M во всех наших странах-соседках. И вот, наконец, 28 сентября, H&M откроет двери и в Минске.

NN.by, фото marieclaire.ru, hm.com





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