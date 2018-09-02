Директора ретейлера JD.com освободили из-под стражи в США

Предприниматель был задержан по подозрению в сексуальном преступлении, однако позже его освободили. В компании, реагируя на это, заявили, что Ричард Лю был ложно обвинен

Фото: Ng Han Guan / AP

Основатель и исполнительный директор крупной китайской компании, занимающейся интернет-торговлей и электронной коммерцией, JD.com Inc. Ричард Лю был арестован в штате Миннесота по подозрению в сексуальном преступлении, однако позднее его отпустили. Это, как передает Reuters, следует из тюремного списка заключенных, который составляет департамент местного шерифа.

Из документа, по информации агентства, следует, что обвинения 45-летнему Лю были предъявлены незадолго до полуночи по местному времени в пятницу, 31 августа. Однако уже после 16:00 по местному времени в субботу, 1 августа, предприниматель был освобожден. Из-под стражи, как указывается в списках, бизнесмен вышел на время «рассмотрения жалоб».

В JD.com, комментируя Reuters эту информацию, сообщили, что Ричард Лю, настоящее имя которого Лю Цяндун (Liu Qiangdong), был обвинен ложно. «Во время деловой поездки в Соединенные Штаты Лю был допрошен полицией в Миннесоте в связи с необоснованным обвинением», — отмечается в сообщении компании. «Местная полиция, — как добавили в пресс-службе JD.com, — быстро определила, что оснований для претензий к Лю нет, после чего бизнесмен смог вернуться к своей предпринимательской деятельности, как и планировалось изначально».

Остальных деталей произошедшего в китайской компании не сообщили. С Ричардом Лю Reuters оперативно связаться не удалось.​

Газета The Wall Street Journal поясняет, что ранее в этом году Лю старался сделать так, чтобы его имя не попало в материалы уголовного дела в Австралии. Оно было возбуждено в отношении мужчины, который якобы изнасиловал женщину, которую он встретил на вечеринке в доме Лю в Сиднее в 2015 году. Сам Лю в каких-либо правонарушениях в связи с этим обвинен не был. Однако, ссылаясь на возможный ущерб, который это производство может нанести его бизнесу и браку, предприниматель прежде добивался того, чтобы расследование велось в закрытом режиме.

Китайский JD.com осуществляет онлайн-доставку продуктов и товаров. Среди его инвесторов — Tencent Holdings Ltd — ключевой конкурент гигантской компании, занимающейся электронной коммерцией, Alibaba Group Holding Ltd.

Источник