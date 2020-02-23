Директор завода, входящего в концерн «Укроборонпром», задержан на взятке. Новости политики

Сотрудники военной прокуратуры задержали директора Шосткинского казенного завода «Звезда», который попался на взятке в 5 тысяч долларов

Данную сумму чиновник получил за заключение договора хранения имущества и далее — заключение договора аренды нежилого помещения, которое находится на территории завода, входящего в состав ГК «Укроборонпром», передает «ДС» со ссылкой на пресс-службу Военной прокуратуры Центрального региона.

«21.02.2020 задокументирован факт получения неправомерной выгоды в размере 5 тысяч долларов США директором Казенного предприятия «Шосткинский казенный завод Звезда», — информируют в прокуратуре.

В частности, 21 февраля директора задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, неправомерная выгода была изъята.

«22.02.2020 задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. В тот же день судом избрана ему мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция ч. 3 ст. 368 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в зданиях госпредприятия «Укроборонсервис» правоохранители провели обыски по делу о нанесении убытков государству.

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