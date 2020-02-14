Директор МВФ рассказала о влиянии коронавирус на мировую экономику — новости мира — Мир

Директор фонда призналась, что достоверных прогнозов пока не может дать никто.

Ситуация с распространением в мире коронавируса не исчерпала своего влияния на глобальные экономические процессы. Такое мнение озвучила на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности директор МВФ Кристалина Георгиева, сообщает Укринформ.

Глава фонда заявила о неуместности на текущем этапе оценки влияния болезни на экономические процессы в мире. «Я чувствую себя очень некомфортно, когда кто-то пытается спрогнозировать влияние коронавируса. Мы действительно пока не знаем точно, что будет дальше», — призналась она.

Георгиева пояснила, что специальные исследования по этому вопросу будут готовы примерно через несколько недель, но уже сейчас понятно, что сравнение с воздействием вируса SARS в 2002-2003 годах не являются корректными. «Это далеко от эпидемии SARS. Нынешний вирус – другой, Китай сейчас другой и мировая экономика сейчас очень отличается от той, что мы помним в начале 2000-х годов», — объяснила директор-распорядитель финансового учреждения.

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По словам главы МВФ, аналитики сейчас внимательно наблюдают за ситуацией. «С нашей точки зрения, очень важно внимательно следить за тем, как будут развиваться события в течение следующих нескольких недель, когда китайские фабрики откроются снова, как этот вирус будет распространяться внутри Китая и за его пределами», — сказала она. «Затем мы можем согласовать и скоординировать мероприятия по защите мировой экономики от более серьезного удара», — добавила Георгиева.



ТСН.ua

Напомним, вспышка вируса началась с рынка морепродуктов и животных в китайском городе Ухань. Он вызывает симптомы, похожие на простуду, но быстро поражает легкие и другие органы. Патоген принадлежит к большой семье коронавирусов. Болезнь распространилась уже на десятки стран. Двое украинцев подхватили вирус на круизном лайнере.

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Всемирная организация здравоохранения дала официальное название новому убийственном коронавирус из Китая — COVID-19. В самом Китае его раньше назвали NCP (Novel Coronavirus Pneumonia), что означает — пневмония, которая вызывается новым типом коронавируса.

Первая вакцина от этого типа коронавируса появится не раньше, чем через полтора года.

Похоже, источником вспышки коронавируса является какое-то животное. В то же время известно, что вирус может передался и от человека человеку воздушно-капельным путем. Есть подозрения, что болезнь может передаваться даже в инкубационный период, когда ее носитель не подозревает, что инфицирован.

Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного совещания объявила вспышку коронавирус чрезвычайной ситуацией международного значения. Это стало косвенным признанием того, что сдержать распространение болезни не удается и она из локальной проблемы приобретает глобальный масштаб.

Базовые рекомендации для избежания заражения коронавирусом:

избегать контактов с животными;

не есть сырое или плохо обработанное мясо;

избегать контактов с людьми, у которых есть признаки заболевания;

регулярно и тщательно мыть руки.

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