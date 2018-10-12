Директор МВФ объяснила, что мировая экономика может сорваться в глобальный кризис

Уязвимостями есть недостаточно стремительное развитие, неравенство и торговые преграды.

Глобальная экономика недостаточно сильна, чтобы уберечься от негативного влияния возможных кризисов. Такое мнение высказала директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард на осенних сборах Фонда и Всемирного банка, сообщает Укринформ.

«Является ли экономика сильной? Я думаю, что ответ на это – да, экономика является сильной состоянию на сегодняшний день. Мы ожидаем, что темпы роста останутся неизменными – на уровне 3,7% в этом году и следующем», — заявила Лагард, но добавила, что отсутствие ускорения в росте является нехорошим сигналом. «Даже больше, некоторые риски, которые мы отмечали, в частности во время наших весенних сборов в апреле, уже начали реализовываться, особенно относительно растущих торговых барьеров», — пояснила она.

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1 октября заканчивает действие постановление, которое регулировало цену на газ для населения. Ожидалось, что сегодня Кабмин должен согласовать новую цену. Речь шла как минимум о повышении на 23,5%. Однако правительство не нарушало этого вопроса вообще. Мол, сколько граждане будут платить за газ, зависит от переговоров Украины с МВФ.

Лагард подчеркнула, что в случае сохранения существующих тенденций экономика мира может понести ощутимый удар. «Поэтому наша твердая рекомендация заключается в том, чтобы ослабить эту напряженность и работать над более сильной глобальной торговой системой, которая является более справедливой, пригодной для целей и для будущего», — подчеркнула глава МВФ.

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По словам руководителя Фонда, негативными факторами влияния на глобальную экономику являются высокий уровень долговых обязательств государств и частных компаний, чрезмерное неравенство в технологиях и торговых правилах, а также нестабильная политическая и финансовая ситуация на развивающихся рынках. По мнению Лагард, этому можно противопоставить регуляторную финансовую программу и продуманные реформы. «Вот почему нам нужна продуманная политика и реформы, которые будут не только стимулировать рост, но и делать это всесторонне и стабильно», — подчеркнула она.

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