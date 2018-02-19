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Директор Леогейминг Пей подвела итоги платежной инфраструктуры Украины за год

Экономика Украины19 Фев 2018
Директор Леогейминг Пей подвела итоги платежной инфраструктуры Украины за год
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Директор финансовой компании «Леогейминг Пей» Алена Дегрик прокомментировала показатели рынка платежных карт и платежной инфраструктуры по итогам 2017 года, которые были опубликованы Национальным банком Украины 16 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба «Леогейминг Пей».

Первое и наиболее значимое изменение на рынке платежных систем произошло в сфере безналичных платежей. Так, согласно показателям НБУ, сегмент безналичных операций с использованием банковских карт за последний год составил 39,3%, что является наиболее высоким показателем за всю историю.

«Продолжается уже намеченная тенденция украинских держателей карт к безналичным платежам, а не использованию карты как средства получения денежных средств для последующего снятия наличных. Мы говорим как о росте количества карт, которое за год составило 3,9%, так и о получении клиентами банков более современных платежных инструментов. К примеру, рост количества бесконтактных платежных карт – 37,8%. Иными словами – более трети клиентов предпочитают оплату с помощью технологии PayPass/PayWave – в один клик, без пароля. Это говорит о том, что люди не только привыкли платить картой, но и хотят делать это быстро. Один из наших продуктов – платежный чат-бот LeoBot – яркий тому пример. Он работает на базе платформы цифровых кошельков Masterpass, которая обеспечивает оплату в один клик даже в интернете», – рассказала Дегрик.

Также она отметила рост оборота и количества безналичных операций. По словам учредителя ФК «Леогейминг Пей», это напрямую связано как с ростом потребительской корзины, так и с общим развитием платежной инфраструктуры.

«Политика НБУ по содействию безналичным расчетам дает позитивные результаты не только в цифрах – рост количества терминалов безналичной оплаты за год – порядка 15%. Торговые точки обязаны предоставлять услуги оплаты картой, что создает для клиентов cashless-экосистему. Это дает и конкретные результаты – количество оплат с помощью банковской карты выросло на треть, а оборот – на 46%. Это существенный показатель для страны, которая пытается преодолеть серьезный экономический кризис», – добавила Дегрик.

По словам директора «Леогейминг Пей», все это позитивно отразилось на работе ВНПС «ЛЕО», платежной организацией которой является ФК «Леогейминг Пей»: как по приросту участников, так и в плане количества зарегистрированных транзакций.



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