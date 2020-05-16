Директор Института экономики и демографии Шариф Рахимзода: «Влияние и последствия коронавируса на мировую экономику будут жёстче финансового кризиса 2008-2009 годов»

ДУШАНБЕ, 16.05.2020 /НИАТ «Ховар»/. С начала 2020 года мировое сообщество столкнулось с угрозой серьёзного финансово-экономического кризиса. Как известно, кризис произошёл в результате появления коронавируса нового вида COVID-19. Одной из причин быстрого распространения этой болезни в мире является тесная взаимосвязь между странами в процессе глобализации, от которой страдают и вся мировая экономика, в том числе и Таджикистан.

Согласно анализу и прогнозам экспертов и авторитетных международных организаций, произойдёт невиданный спад мировой экономики по сравнению с 2019 годом.

Директор Института экономики и демографии Национальной академии наук Таджикистана Шариф Рахимзода отмечает, что больше всего пострадают отрасли, связанные с обслуживанием, в частности, туризм. Согласно статистике, в области туризма в мире работало свыше 319 миллионов человек, в 2020 году, вероятно, 90% из них потеряли свои рабочие места. Согласно анализам, ущерб мировой экономике только от сферы туризма будет оцениваться около 8 триллионов долларов. Если сегодня валовой внутренний продукт во всем мире оценивается в 80 триллионов долларов, то, вероятно, он снизится более чем на 10%.

По словам Шарифа Рахимзода, сегодня в Таджикистане наблюдается огромное влияние коронавируса на сферу обслуживания. В частности, на сферу воздушного транспорта, поскольку некоторое время наши самолеты не летают, и эта отрасль не получает доходов.

Эта отрасль связана с деятельностью организаций по оказанию услуг, такими как центры по продаже билетов, компании, обеспечивающие воздушный транспорт топливом и продуктами питания, и таким образом, сотни людей уже потеряли свои рабочие места.

Сфера наземного транспорта также осталась почти без работы. С прекращением деятельности рынков одежды, возможно, десятки тысяч людей также остались не у дел.

Только в торговых центрах Душанбе работают более 76 тысяч человек, часть из которых временно не работает. Эта болезнь оказывает негативное влияние на развитие экономики.

Как отметил директор Института экономики и демографии Национальной академии наук Таджикистана Шариф Рахимзода, если бы мы на два месяца закрыли все отрасли, это нанесло бы ущерб экономике государства в 16 млрд сомони. В то время, как в соответствии с планом 2020 года наш валовой внутренний продукт должен был достичь уровня 87 млрд сомони. То есть, если бы мы с середины апреля по середину июня объявили карантин, то не смогли бы запастись сельскохозяйственной продукцией, которой сегодня богат наш рынок.

«Конечно, сегодня в социальных сетях так много споров, почему мы своевременно не объявили карантин и не позволили населению оставаться дома. Но сегодня мировое сообщество пришло к выводу, что людей невозможно запереть дома, потому что люди должны работать, они не могут жить без доходов, большая часть общества — это те, кто каждый день получает определенную сумму и их каждодневные траты связаны с повседневными заботами.

Смотрите, в Российской Федерации есть пандемия, объявлен карантин, но они были вынуждены позволить людям выйти на работу с обязательным условием выполнения определенных правил защиты.

В других странах Европы и в США также пришли к такому выводу. Швеция вообще не объявила карантин. Поэтому мы не должны поддаваться панике, должны продолжать работу там, где это возможно, с учетом обеспечения безопасности, мы должны производить и обеспечивать нашу жизнь на определенном уровне», — добавил Шариф Рахимзода.

Абдурахими АБДУКАХХОР,

НИАТ «Ховар»

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