Дипломат сказал, почему США будут защищать Украину

Россия нарушила элементарные правила международного правопорядка аннексией Крыма, а также необъявленной войной на востоке Украины

Об этом экс-заместитель генсекретаря НАТО Александер Вершбоу сказал в эфире радио Эхо Москвы, сообщает «ДС».

По словам дипломата, США не останутся в стороне от этих проблем как минимум по двум причинам.

«Если говорить о географических дистанциях, то Украина, с нашей точки зрения, непосредственно примыкает к нашим странам НАТО. А для нас НАТО — это наша безопасность. Это безопасность наших союзников, это наша безопасность. Но помимо географии сам факт того, что Россия аннексировала Крым, что является вопиющим нарушением, как мы уже говорили, международных границ, прецедентом, и также необъявленная война на востоке Украины, это нарушение элементарных правил международного правопорядка», — говорит Вершбоу.

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