Дипломат объяснил, почему инаугурация Зеленского была беспрецедентной — новости политики

Слова Зеленского, сказанные во время инаугурации, максимально отвечают запросам украинцев. Избиратели Зеленского и те, кто не голосовал за него, не были разочарованы.

Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая Фото УНИАН

Стиль инаугурационной речи новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского достоин отдельного анализа. Зеленский показал, что даже в инаугурационной речи можно говорить не патетически, а языком, понятным людям, и доносить при этом четкие смыслы.

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Об этом в своей колонке на Главреде пишет дипломат, руководитель Фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко. «Сама уже манера речи была одной из смысловых подач – она свидетельствовала о максимальной близости и понятность людям. Об этом, к слову, свидетельствовали и собравшиеся на инаугурацию граждане Украины, которых пригласили быть возле Верховной Рады», — пишет эксперт.

По его мнению, все это – хороший сигнал. Он говорит о том, что Зеленский серьезно относится к ситуации в Украине, которая позволила ему так неожиданно избраться президентом. А это произошло из-за кризиса доверия украинцев ко всем государственным институциям.

«Инаугурационная речь Владимира Зеленского была очень нетипичной. Это проявилось в отказе и от патетических оборотов, и от попыток философствовать, и от попыток обобщать. Все было просто и понятно», — отмечает Яременко.

Однако, как отмечает эксперт, при этом Зеленский сумел сказать об основных проблемах Украины. В частности, были получены четкие месседжи про войну и мир. По этому вопросу акценты были расставлены очень грамотно: восстановление доверия с Российской Федерацией посредством возвращения домой украинских военнопленных и прекращение огня, а после этого уже будут возможны какие-то мирные переговоры, политические договоренности и тому подобное.

Эксперт говорит, что также достаточно четко прозвучала настроенность нового президента на переговоры, дипломатический путь решения проблемы Донбасса.

«Кроме того, в речи прозвучал ответ на вопрос о приоритетах и ценностной ориентации Владимира Зеленского. Без громких заявлений, как у нас это было принято, об интеграции с НАТО и ЕС. Он сказал об ориентации на человека, гражданина – это и есть европейская интеграция. Фактически своей фразой о «Европе в сердцах и головах» Владимир Зеленский подтвердил свое отношение к европейской интеграции: он намерен применять ценности ЕС и стандарты НАТО в нашей внутренней работе и внутренней политике», — считает он.

Яременко выразил мнение, что очень нетипичными для инаугурационной речи были категорические заявления. Прозвучали слова о грядущих отставках, а также весьма резкие оценки парламента и правительства – все это было в рамках приличия, но обращения к правительству с призывом написать заявления на увольнение, это достаточно резкое высказывание.

«Также беспрецедентным в инаугурационной речи было заявление о роспуске парламента и названные фамилии тех, кого нужно уволить. Все это весьма интересно и ново. И все это максимально отвечает ожиданиям и запросам людей. Думаю, те, кто голосовал за Зеленского, и даже частично те, кто не голосовал за него, сегодня не были разочарованы», — пишет он.

Яременко отмечает, что зеленский объявил о начале избирательного цикла. Значит, это сейчас то, что ему действительно нужно. Перед ним стоит задача не договориться с парламентом и правительством – тут уж все мосты Зеленским были сожжены сегодня. Перед ним стоит задача – держать связь (причем не только медийную, но и ментальную) с людьми, чувствовать их потребности и настроения, понимать, как они ощущают ситуацию.

«Мне кажется, что в данном случае слова Зеленского совпали с ожиданиями людей, потому, даже с точки зрения политики, он действует верно», -пишет он добавляя, что если бы ему нужно было договариваться с Радой и Кабминой, то, безусловно, таким тоном с ними не договоришься. Однако все указывает на то, что он и не собирается этого делать.

«Это стало одним из сюрпризов инаугурации, которого от новоизбранного президента никто не ожидал. Никто не думал, что Зеленский будет столь решительным и категоричным», — отмечает дипломат.

Он считает, что скорее всего, роспуск Верховной Рады теперь неизбежен. Хоть я не являюсь юристом, но мне кажутся небезосновательными правовые поводы для роспуска парламента. Безусловно, могут быть попытки обжаловать такой шаг в правовом плане, но в политическом, с точки зрения легитимности и ожидания людей – это решение полностью правомерно и будет поддержано не только преимущественным большинством украинцев, но и большинством парламентариев. Ведь сейчас есть несколько групп, которые очень заинтересованы в досрочных парламентских выборах.

«Что касается уровня международных гостей, которые присутствовали на инаугурации Зеленского, то, прежде всего, прекрасно, что на церемонии присутствовали представители соседних государств, причем даже тех, с которыми, казалось бы, у нас есть непреодолимые проблемы. Это хороший сигнал: значит, после смены команд переговорщиков и руководителя дипломатов могут быть устранены существующие проблемы с соседями. Ведь речь идет не только о каких-то двусторонних проблемах с Венгрией – к этим проблемам привязывался и уровень сотрудничества с НАТО», — отмечает эксперт, добавляя, что достойный уровень представительства был Соединенных Штатов – министр энергетики США Рик Перри.

«Вспомните также и то, как активно и на каком уровне поздравляли Владимира Зеленского иностранные лидеры с избранием… Так что высокий уровень международных гостей на церемонии инаугурации и активное присутствие иностранных делегаций снимают любые вопросы зарубежном признании легитимности нового украинского президента. Мир, особенно партнеры и друзья Украины беспрекословно, полностью и без каких-либо оговорок готовы работать с президентом Зеленским. А страны Евросоюза продемонстрировали, что настроены на активное сотрудничество с Украиной. Европейцев на церемонии было много, они хотят диалога, потому Зеленский будет вынужден реагировать», — отмечает Яременко.

При этом эксперт вспоминает, что в Фейсбуке «гуляет» табличка, где сравнивают уровень представительства иностранных гостей на инаугурации Порошенко и Зеленского – якобы первого приветствовало больше иностранных гостей и более высокого уровня. Однако, во-первых, как оказалось в день инаугурации Зеленского эта табличка существенно дополнилась. А, во-вторых, все эти сравнения – от лукавого. Ведь едут не к какому-то конкретно человеку, а едут в страну. В 2014 году Порошенко на международной арене вызывал больше симпатий, нежели теперь. Но тогда зарубежные политики ехали в страну, где победила демократическая революция ценой человеческих жертв, в страну, которая начала освободительную войну с одной из двух наибольших в мире ядерных держав. Сегодня они ехали не только к Зеленскому, но ехали также в страну, где произошла демократическая передача власти, которая в сложных внешнеполитических и военных условиях доказала способность проводить демократические выборы.

«Потому нет смысла сравнивать списки гостей, потому что обстоятельства, в которых проходили эти церемонии инаугурации – разные. Не говоря уже о том, что были разные периоды времени на информирование иностранных делегаций о дате инаугурации и приглашение – это ведь тоже повлияло», — отмечает Яременко.

«Нет никакого смысла сравнивать представительство иностранных гостей, потому что их количество на церемонии инаугурации Владимира Зеленского было достаточным, а их уровень – абсолютно достойным», — заключает дипломат.

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