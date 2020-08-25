«Динамо» обыграло «Шахтер» в матче за Суперкубок Украины

Киевский клуб выиграл Суперкубок Украины девятый раз в истории.

В матче за Суперкубок Украины «Динамо» обыграло «Шахтер» 3:1 и стал обладателем трофея, сообщает Укринформ.

В поединке за Суперкубок Украины на НСК «Олимпийский» встретились лучшие команды прошлого сезона. Чемпион страны — «Шахтер» и обладатель Кубка Украины — «Динамо».

«Динамо» выиграло Суперкубок Украины / Фото: Геннадий Минченко, Укринформ

В первом тайме у киевлян отличились де Пена и Родригеш. За «Шахтер» забил Мораес.

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После перерыва Фран Соль закрепил успех киевлян. 3:1 — победа «Динамо». Это первый трофей Мирчи Луческу во главе киевского клуба.

Как сообщал Укринформ, в первую туре чемпионата УПЛ «Динамо» обыграло «Олимпик» 4:1, а «Шахтер» победил «Колос» 3:1.

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